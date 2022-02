I Drammen har arrangørene oppfordret publikummerne til å ikle seg de ukrainske fargene, og det er også varslet andre markeringer. Hovedsponsor for verdenscupen i langrenn, Coop, vil på sin side sørge for at de ukrainske fargene får plass på startnumrene under de kommende rennene.

annonse

Nå brukes også lyssettingen i Holmenkollen til å rette oppmerksomheten mot den russiske invasjonen.

Det internasjonale skiforbundet er under sterkt press for å utelukke alle russiske og hviterussiske utøvere fra verdenscuparrangementene som nå venter. Også kombinertløperne og hopperne skal til Holmenkollen, mens verdens beste alpinister skal kjempe om verdenscuppoeng i Kvitfjell.

Idrettspresident Berit Kjøll og Norges Skiforbund er blant dem som har lagt press på FIS.

annonse