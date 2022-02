– Fordi vi står overfor en helt ny situasjon der Russland har gått til angrep på Ukraina og står for et alvorlig brudd på folkeretten, mener KrF at Ukraina må ha mulighet til å forsvare seg fra den store angrepsstyrken fra Russland, skriver utenrikspolitisk talsperson Dag-Inge Ulstein til avisen.

Regjeringen kunngjorde i går at Norge slutter seg til EUs sanksjoner mot Russland og blant annet stenger norsk luftrom for russiske fly. Den har også vedtatt å sende militært utstyr til Ukraina – i hovedsak hjelmer og beskyttelsesutstyr, men har foreløpig ikke gått inn for å selge eller donere våpen til Ukraina, slik Sverige og Danmark har gjort.

– Jeg var glad for å høre at regjeringen åpner for å støtte Ukraina med hjelmer og vester, men ukrainerne trenger også våpen for å forsvare friheten sin. Danmark og Sverige leverer våpen til Ukraina, da bør det være selvskrevet at Norge også gjør det, sa Venstre-leder Guri Melby i går.

Rødt og SV mener Norge ikke bør sende våpen til Ukraina nå, men støtter regjeringens forslag om sende militært utstyr, skriver NRK.

