annonse

annonse

Arrangøren av verdenscupsprinten i Drammen kan bli nødt til å la russerne delta om ikke FIS utestenger dem.

Det opplyser styreleder i eierutvalget for Drammen-sprinten, Geirr Kihle, til NTB.

– Vi er nødt til å akseptere russisk deltakelse om ikke FIS (Det internasjonale skiforbundet) eller IOC (Den internasjonale olympiske komité) manner seg opp til å si at «nå er det nok, nå må vi stille opp for Ukraina». Da blir det skirenn med russiske skiløpere, sier Kihle.

annonse

Både Norges Skiforbund og arrangøren i Drammen har gjort det klart at de ikke ønsker russisk deltakelse, men det er fortsatt uklart hva FIS vil gjøre.

Vegard Ulvang, som leder langrennskomiteen i FIS, liker ikke at egen organisasjon ikke har utestengt russiske utøvere hittil.

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sier Ulvang til NRK.

annonse

Flere land har også uttrykt at de ikke vil delta i arrangementer der det er russisk deltakelse, men Kihle slår fast at rennet i Drammen skal arrangeres uansett.

– Kostnadene for å avlyse sprintrennet i Drammen vil bli for store for en liten arrangør, så det er ikke aktuelt å avlyse.

Kihle sier at de har planer om å farge Drammen i de norske fargene, men også gult og blått. Han regner med at det kommer til å bli mange ukrainske flagg svaiende i luften sammen med de norske under bysprinten.

– Jeg vet at bysprinten skal bli sendt i mange land, også på russisk TV. De skal sende relativt mange svarte TV-skjermer i Russland om de ikke skal vise det ukrainske flagget, sier Kihle før han legger til:

– Vi skal vise vår støtte og solidaritet til det ukrainske folket, og det skal være synlig.

Sprintlangrennet i Drammen går førstkommende torsdag.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474