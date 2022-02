Samtidig ber idrettspresidenten nå om at flere internasjonale forbund følger etter. Kjøll sier til NTB at hun forventer at alle de internasjonale særforbundene «nå raskt fatter nødvendige vedtak som sørger for at utøvere, idrettsledere og tillitsvalgte fra Russland og Hviterussland ikke får anledning til å delta i internasjonal idrett».

– Dette haster spesielt for de internasjonale særforbund som planlegger gjennomføring av internasjonale idrettskonkurranser i Norge de neste ukene, sier Kjøll til NTB og legger til:

– I tråd med vårt nordiske opprop er det også en klar forventning om at russiske og hviterussiske utøvere og idrettsledere blir utestengt fra Paralympics som starter i Beijing 4. mars.