En eksklusjon vil bety at Russland vil bli nektet å spille omspillskamper mot Sverige, Polen og Tsjekkia om en plass i Qatar-VM til høsten.

annonse

AFP meldte tidligere i dag at det var samtaler på «høyt nivå» om en utestengelse av Russland på grunn av landets krigføring i Ukraina.

Så sent som i går besluttet Fifa å ikke å ekskludere Russland nå, men at Russland måtte spille sine kamper på nøytral bane, og at det ikke skulle brukes russiske flagg eller at nasjonalsangen skulle spilles.

– Flaut og pinlig, uttalte generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund, mens landslagssjef Ståle Solbakken kalte Fifa toppene «de mest inkompetente av de inkompetente».

annonse

Sverige var blant landene som reagerte med å utelukke å spille mot Russland uavhengig av land og bane.