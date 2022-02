annonse

Russland hevder å ha overtatt Ukrainas hovedstad.

Den ukrainske hæren påstår på sin side at Kyiv fortsatt er under deres kontroll. Herunder mener de å ha ødelagt fiendens kolonne.

Både i Kyiv og landets nest største by Kharkiv lengre øst meldes det om eksplosjoner, og sivilpersoner bes igjen oppsøke tilfluktsrom.

Russland varslet 26. februar at de ville utvide angrepet på Ukraina, som ble innledet i morgentimene 24. februar.

Natt til 27. februar ble Kyiv utsatt for luftangrep.

Natt til 28. februar hadde russiske styrket angivelig dannet en fem kilometer lang kolonne med stridsvogner og lastebiler inn mot Kyiv.

Nord for Kyiv forsøker den russiske hæren å bygge en pongtongbro for å ta seg over elven Irpin, hevder den ukrainske hærens generalstab på Facebook.

Det er også avdekket et nytt forsøk der russerne uten hell har prøvd å innta byen Irpin like utenfor Kyiv, ifølge generalstaben.

Inne i krigens femte døgn har Putin tilsynelatende ikke fått kontroll over noen ukrainske byer. Det antydes likevel at et par byer i sør snart kan falle.

Det neste døgnet blir avgjørende for Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj i en telefonsamtale med Storbritannias statsminister Boris Johnson søndag kveld.

Samtaler mellom en ukrainsk delegasjon og en delegasjon fra Kreml ventes å innledes mandag morgen, ifølge meldinger fra avisen Ukrayinska Pravda og det russiske nyhetsbyrået Tass, skriver NTB.

Det meldes at hviterussiske soldater slutter seg til invasjonen.

Dermed synes Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko, som allerede har stilt landets territorium til rådighet for angrepet på Ukraina, også å ville delta i selve krigshandlingene. Kasakhstan har for øvrig avvist Putins forespørsel om å sende styrker.

Ifølge det ukrainske mediet Kyiv Independent skulle flere Ilyushin Il-76-transportfly med fallskjermsoldater trolig ta av fra Zjlobino i Hviterussland klokka fem mandag morgen lokal tid med kurs for Ukraina, skriver NRK på sin samleside.

Den britiske avisa The Guardian skriver at Ukrainas statlige kommunikasjonstjenesten på sin Telegram-side melder at flyene allerede er på vei til Ukraina.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder at russiske styrker rykker frem mot Mykolaiv fra den sørukrainske byen Kherson.

Imens har ukrainsk etterretning i et innlegg på Telegram- omtalt en rakett som skal ha truffet boliger i byen Tsjernihiv, nær grensen til Hviterussland.

Mange av opplysningene fra og om Ukraina er fortsatt vanskelige å verifisere. Herunder hevder Ukraina at Russland nå har sakket ned angrepet.

– De russiske styrkene har redusert tempoen i offensiven, men forsøker fortsatt å oppnå hell på enkelte områder i offensiven mot Ukraina, skriver den ukrainske hæren på Facebook.

Videre påstår de at russiske styrker har beskutt boligblokker i byene Zjytomyr og Tsjernihiv med raketter.

I flere ukrainske byer lød luftvernsirenene mandag morgen, og byen Tsjernihiv ved grensen til Hviterussland ble kraftig beskutt.

Ifølge BBCs reporter i Ukraina ble luftvernsirene utløst i byene Tsjerkasy, Dnipro, Kharkiv og Vinnytsia mandag morgen.

I løpet av natten hadde også vært sammenstøt mellom russiske sabotasjegrupper inne i Kyiv og ukrainske styrker, melder BBC.

Russiske styrker hevder å ha overtatt området rundt atomkraftverket i Zaporizjzja oblast. Det skriver Reuters, som siterer det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Videre hevder Russlands forsvarsdepartement å kontrollere de ukrainske byene Berdjansk og Enerhodar, som begge ligger i Zaporizjzja oblast mellom Krim-halvøya og Luhansk og Donetsk.

Russiske styrker hindres av hard ukrainsk motstand og logistiske problemer, skriver det britiske forsvarsdepartementet.

– Størstedelen av president Vladimir Putins styrker står fortsatt 30 kilometer nord for Kyiv, fremrykningen deres er blitt forsinket av ukrainske styrker som forsvarer flyplassen Hostomel, som de hadde som mål å erobre på konfliktens første dag, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Latest Defence Intelligence update on Ukraine pic.twitter.com/6WoxBkatNt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 28, 2022

Forsvarsdepartementet skriver at det pågår harde kamper rundt Tsjernihiv og Kharkiv, men at begge byene er under ukrainsk kontroll.

– Til tross for vedvarende forsøk på å hindre at detaljer om konflikten blir kjent for den russiske befolkningen, har de væpnede russiske styrkene for første gang blitt tvunget til å vedgå at det er russiske tap, skriver de videre.

