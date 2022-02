annonse

Norge kan komme til å sende våpen til Ukraina innen kort tid.

Norge har ennå ikke besluttet om vi skal sende våpen til Ukraina, men beslutningen kan bli tatt innen kort tid, varsler regjeringen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa søndag at Norge vil sende militært beskyttelsesmateriell til Ukraina, noe som ikke gjør Norge til part i krigen. Ukraina har imidlertid bedt om våpen.

Statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet viser til at flere europeiske land har besluttet å sende våpen, noe også Norge kan komme til å gjøre snart.

– Det er så definitivt til vurdering. Det var nye møter i går ettermiddag og kveld, og vi skal ha nye møter i dag. Vi har avtalt å handle raskt, men ikke forhaste oss, sier Petersson.

Petersson påpeker at det er et linjeskifte i norsk politikk hvis Norge sender våpen til et land i krig, og at vurderingen skal bli tatt i løpet av de nærmeste timene og dagene.

