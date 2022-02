annonse

Dette medfører at utlendinger som i årevis har vært ulovlig i riket, nå kan få varig opphold.

De det her gjelder, er i all hovedsak personer fra Irak, Eritrea, Etiopia, Somalia og Iran.

«Ureturnerbare»

Finnes det egentlig «ureturnerbare» asylsøkere, og hvem er eventuelt disse personene?

Politiets utlendingsenhet (PU) og Utlendingsdirektoratet (UDI) bruker ikke begrepet «ureturnerbare» om asylsøkerne. Det er politikerne og mediene som har skapt dette uttrykket, og omtaler disse som «ureturnerbare».

Dette er utlendinger som for mange år siden fikk endelig avslag på sin beskyttelsessøknad. Til tross for at de har en plikt til å forlate landet og Schengenområdet, oppholder de seg fortsatt ulovlig i Norge.

I prinsippet skal selvfølgelig disse utlendingene, enten frivillig eller med politieskorte, hjemsendes etter at en utreisefrist er fastsatt.

Dersom utlendingen selv ønsker det samt velger å samarbeide med politiet om å kartlegge sin opprinnelige egentlige ekte identitet, er det vel nærmest ingen som kan benevnes som «ureturnerbare»?

Så å si alle land i verden har jo en ambassade og/eller et konsulat som de «ureturnerbare» med bistand fra politiet kan henvende seg til, fortelle sannheten hvem de er, hvorpå de vil få utstedt nødvendige reisedokumenter.

Vanskelig ID-arbeid

For å kunne sende noen tilbake til sitt opprinnelsesland, må norsk politi være sikre på vedkommende sin riktige identitet og statsborgerskap.

Det er svært få av asylsøkerne som viser frem sine identitetsdokumenter når de møter hos PU for å nedtegne sin beskyttelsessøknad.

På bakgrunn av innvandringen gjennom flere tiår, har falske identiteter blitt et betydelig økende problem i det norske samfunnet.

I og med at mange av de som kommer til Norge på denne måten, bevisst ikke ønsker å blottlegge sin opprinnelige identitet og nasjonalitet, sier det seg selv at denne etterforskningen er meget utfordrende, komplisert, kostbar og tidkrevende.

Utlendingsnemnda (UNE)

Resett kontaktet avdelingsleder, Georg Magne Rønnevig, i UNE:

– Hvordan definerer UNE en «ureturnerbar» asylsøker?

– Vi bruker ikke begrepet «ureturnerbar» asylsøker, men omtaler heller denne gruppen som eldre asylsøkere med avslag og lang oppholdstid i Norge. I denne konteksten er dette personer som har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge og ikke returnert etter avslag, og som har en samlet alder og botid i Norge på 65 år eller mer, svarer Rønnevig.

– Resett har fått kjennskap til at sju eldre «ureturnerbare» asylsøkere har fått innvilget permanent oppholdstillatelse i Norge, til tross for at de i årevis har vært ulovlig i riket. Stemmer dette?

– Det stemmer at 7 personer har fått ordinær oppholdstillatelse og at 46 personer har fått en begrenset tillatelse etter engangsløsningen.

– Når det gjelder ordet «ureturnerbare» asylsøkere, er jo dette utlendinger som i årevis har trenert og tilbakeholdt relevante opplysninger om sin riktige identitet og statsborgerskap. Hvorfor skal disse personene nå premieres med en oppholdstillatelse?

– Vår jobb er å treffe riktige vedtak etter de reglene politikerne vedtar, ikke å være strenge eller snille. Det gjelder også når politikerne lager en engangsløsning for eldre asylsøkere med avslag og lang oppholdstid i Norge. De som oppfyller kriteriene for en tillatelse, vil få en tillatelse.

– Hvor mange saker har UNE fra politisk ledelse bestemt å behandle relatert til engangsløsningen for eldre «ureturnerbare» asylsøkere?

– Det er ikke bestemt på forhånd hvor mange saker som skal behandles. Vårt oppdrag her er å behandle alle saker som kommer inn, og her vil det både være noen som fyller vilkårene og får en tillatelse, og andre som ikke får det.

– Hvor mange er eventuelt ferdigbehandlet?

– Vi har per 17.02.22 behandlet 114 saker, og omgjort 53 saker, svarer avdelingsdirektøren.

– Dette er jo personer som aldri har bidratt i norsk arbeidsliv. Hva er eventuell UNE sin kommentar i så måte?

– Demokratiet fungerer slik at UNE bruker de reglene som politikerne har vedtatt, og det er de som har laget engangsløsningen. Som sagt, de som fyller vilkårene og derfor har rett til en tillatelse etter denne bestemmelsen, vil få det.

– Hva er hovedgrunnen til at de det her gjelder ikke har returnert til sine hjemland?

– Det finnes ingen allmenn hovedgrunn som gjelder hele denne gruppen mennesker. Ofte vil det være en kombinasjon av personlige, sosiale og økonomiske grunner, og forholdene i hjemlandet, forteller avslutningsvis avdelingsleder i UNE, Georg Magne Rønnevig.

