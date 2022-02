annonse

Er det grunnlovstridig å straffe rusavhengige for oppbevaring av narkotika?

Høyesterett skal 22. mars vurdere straffutmålingen i tre saker hvor rusavhengige er tatt for oppbevaring av narkotika til eget bruk, skriver Rett 24.

Høyesteretts ankeutvalg uttalte i fjor sommer at «synet på straffereaksjoner for rusavhengige har endret seg de senere årene» og professor Jon Petter Rui argumenterte i en artikkel i Lov og Rett for at det ikke lenger er grunnlovsmessig adgang til å bruke straff overfor såkalt «tunge misbrukere».

En av sakene gjelder en 34-åring som ble dømt til 14 dagers betinget fengsel for oppbevaring av 4 gram heroin, samt bruk av narkotika. En annen sak omhandler en 44-åring som fikk 24 dagers betinget fengsel for oppbevaring av 6,6 gram kokain, mens den tredje saken gjelder en 63-åring som ble dømt til 60 dagers fengsel for 24 gram amfetamin og 4 gram hasj.

I alle de tre sakene har lagmannsretten vektlagt at synet på rusavhengiges oppbevaring av stoff til eget bruk har endret seg.

Fast forsvarer i Høyesterett John Chr. Elden er forsvarer i to av sakene, mens Jon Anders Hasle er forsvarer i den tredje.

