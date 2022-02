Litt etter klokken 17 meldes det at møtet er avsluttet og at delegasjonene var på vei tilbake til sine respektive hovedsteder for konsultasjoner.

Ifølge en ukrainsk forhandler planlegges det en andre runde med forhandlinger.

Våpenhvile

Ukrainas krav under samtalene var krystallklart: Øyeblikkelig våpenhvile og tilbaketrekking av russiske styrker, het det i en uttalelse fra president Volodymyr Zelenskyjs kontor rett før møtet.

Zelenskyj har tidligere opplyst at Ukraina ikke har stilt noen betingelser for å møte de russiske utsendingene.

Den ukrainske delegasjonen ledes av forsvarsminister Oleksij Reznikov og inkluderer også blant andre Zelenskyjs nære rådgiver Mykhailo Podolyak.

Avventer

Russland stilte med en langt mindre prominent delegasjon, ledet av president Vladimir Putins kulturrådgiver Vladimir Medinskij. Hvilke krav han hadde med seg, er ikke kjent.

– Hver eneste time med konflikt fører til nye tap blant ukrainske soldater, og vi er definitivt interesserte i å komme fram til avtaler så raskt som mulig, sa han før møtet.

– Men disse avtalene må tjene begge sider, la han til.

Russland kommer ikke til å kunngjøre sin posisjon i forkant av samtalene med delegasjonen fra Ukraina, understreket president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov mandag morgen.

– Jeg foreslår at vi avventer samtalene. Jeg kommer ikke til å kunngjøre noen forhandlingsposisjoner, sa han.

Uforsonlig

Hviterusslands viseutenriksminister Vladimir Makej åpnet mandagens forhandlingsmøte på ukjent sted i Homjel-regionen.

Observatører konstaterte før møtet at forhåpningene er store, men at forventningene om et diplomatisk gjennombrudd er små. Det baseres blant annet på de uforsonlige uttalelsene som så langt har kommet fra russisk side.

Ifølge det statlige hviterussiske nyhetsbyrået Belta tok delegasjonene pause midt på dagen, men gjenopptok deretter samtalene igjen og fortsatt utover ettermiddagen. Det i seg selv blir sett på som et oppløftende tegn.