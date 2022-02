Beslutningen fra den norske regjeringen kom etter at en rekke andre land har bestemt seg for å sende våpen til Ukraina, deriblant Finland, Sverige, Tyskland og Nederland.

I Norge har man siden 1959 hatt et forbud mot eksport av våpen til land i krig eller hvor krig truer. Det går nå regjeringen bort ifra. Noe også Høyre, KrF, Frp og Venstre har åpnet for. Dermed har regjeringen flertall i Stortinget for å sende våpen.

I likhet med andre land har Norge fått en oversikt over militært materiell som Ukraina trenger. Med utgangspunkt i denne har Forsvaret vurdert hva Norge raskt kan tilby og regjeringen falt ned på beslutningen om å donere inntil 2000 panservernvåpen av typen M72.

Et bidrag for å støtte Ukraina

– Dette er et bidrag for å støtte Ukraina i deres forsvar mot den militære invasjonen. Det er våpen som er enkle å ta i bruk og benyttes til å forsvare seg mot angripende pansrede kjøretøy. Forsvaret arbeider nå med å klargjøre og sende materiellet så raskt som mulig, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen i pressemeldingen.

Norge har tidligere tillatt at andre land støtter Ukraina med norskprodusert ammunisjon eller våpen og regjeringen besluttet 27. februar å donere beskyttelsesutstyr som hjelmer og vester til Ukraina.