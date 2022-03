annonse

Russiske angrep i Kharkiv i Øst-Ukraina og hovedstaden Kyiv fortsatte natt til tirsdag.

I Kharkiv har russiske soldater sprengt understasjoner som angivelig har ført til problemer med elektrisitets- og vannforsyningen i byen, melder det ukrainske nyhetsbyrået Ukrinform.

To høyblokker skal også ha fått de øverste etasjene ødelagt. Ukrainske myndigheter meldte også om at det er blitt innledet et angrep mot den sørukrainske byen Kherson.

64 kilometer lang russisk kolonne på vei mot Kyiv

Det er mer dårlig nytt i vente for Ukraina og Kyiv. Den russiske kolonnen som er på vei mot Kyiv var ikke 27 kilometer lang som først antatt, men rundt 64 kilometer lang, melder BBC og CNN.

Maxar Technologies uttaler til CNN at kolonnen består av pansrede kjøretøy, stridsvogner, og kjøretøy som frakter artilleri og logistisk støtte.

Kolonnen strekker seg fra Pribyrsk, en liten by som ligger nærmere den hviterussiske grensen enn Kyiv, til Antonov-flyplassen, som ligger rundt 27 kilometer fra Kyivs sentrum.

Det har vært harde kamper over kontrollen over flyplassen, og et historisk Antonov-fly ble søndag erklært tapt som følge av brann i en hangar.

Kyivs borgermester, Vitali Klitschko, Vet ikke hvor lenge byen kan holde ut.

– Vi er klare til å kjempe og klare til å dø for vårt hjemland, for våre familier, fordi dette er hjemmet vårt, sier han.

Den tidligere tungvektsmesteren i boksing kan fortelle om et heltemodig, men skremt folk, som tappert kjemper mot overmakten.

– Vi har hørt eksplosjoner hver time de siste fire dagene og nettene. Folk er veldig nervøse og tilbringer mye tid i bunkersene, sier han.

Klitschko, som er mangemillionær etter sin suksess i bokseringen, har fått tilbud om å rømme landet, men er innstilt på selv å kjempe mot russerne. Også hans bror, Wladimir, som er en av tidenes beste tungvektsboksere, har meldt seg til kamp.

Brødrene får også hjelp av den nåværende tungvektsmesteren, Oleksandr Usyk, som også har reist tilbake til Ukraina angivelig for å være med å kjempe for landet sitt. Usyk var i London i forbindelse med forberedelser til sin returkamp mot den tidligere verdensmesteren fra England, Anthony Joshua.

Den norske oberstløytnant Palle Ydstebø, ser på utviklingen med stor bekymring.

– De forbereder tydeligvis et større gjennombruddsangrep. Kyiv har pekt seg ut som det viktigste målet på bakken for de russiske operasjonene, sa Ydstebø til VG.

Meldinger til de russiske soldatene fra ukrainerne kan man finne på plakater, busstopp og elektroniske trafikkskilt rundt omkring i Kyiv. En av dem lød som følger:

«Russisk soldat – stopp! Husk familien din. Gå hjem med en ren samvittighet.»

