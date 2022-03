annonse

Britisk etterretning sier Russland fortsatt ikke har kontroll i lufta over Ukraina.

– Russland har mislyktes i å ta kontroll over luftrommet over Ukraina, noe som har ført til at de har gått over til å operere om natta for å redusere tapene, skriver det britiske forsvaret i en etterretningsoppdatering lagt ut på Twitter tirsdag morgen.

Ukrainske myndigheter hevdet tirsdag at forsvaret hadde skutt ned fem jagerfly og et helikopter mandag. Tallene er imidlertid ikke blitt verifisert fra uavhengig hold.

Russerne skal også hatt liten fremdrift i sin fremrykking mot Kyiv.

– Vedvarende logistiske problemer er sannsynligvis årsaken, skriver det britiske forsvaret.

Britene sier også at de russiske styrkene tar lite og ingen hensyn til sivilbefolkningen.

– Russiske styrker har økt bruken av artilleri nord for Kyiv og i nærheten av Kharkiv og Tsjernihiv. Bruken av tungt artilleri i tett befolkede urbane områder øker faren for sivile tap kraftig, sier de.

