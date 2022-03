annonse

Ifølge NTB, bekrefter den norske E-tjenesten nå at Russland bruker klasevåpen under sin invasjon av Ukraina.

– Russiske styrker benytter klaseammunisjon i Ukraina. Det har de siste 72 timene sannsynligvis vært en økning i bruken av klaseammunisjon fra russisk side, opplyser E-tjenesten i en epost til Aftenposten.

Russland har kontakt nektet for å ha brukt klasevåpen under angrep mot sivile mål i Ukraina, slik Amnesty International, Human Rights Watch og andre hevder.

– Russiske styrker gjennomfører ingen angrep mot sivil infrastruktur eller boligområder, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge AFP tirsdag.

Peskov avvsier også rapporter om russisk bruk av klasevåpen, til tross for at også dette er dokumentert av flere uavhengige kilder.

Amnesty International har for eksempel dokumentert bruk av slike klasevåpen mot en barnehage der sivile hadde søkt tilflukt i Okhtyrka. Tre mennesker ble drept, blant dem et barn, i angrepet der det ble benyttet en 220 mm Uragan-rakett.

Human Rights Watch har dokumentert russisk bruk av klasevåpen under et angrep som rammet et sykehus i Vuhledar øst i Ukraina, der fire sivile ble drept og ti såret.

Klasebomber er ansett som ulovlige å bruke i krig. De sprer mange små eksplosiver over et stort område og representerer en stor risiko for sivile, både under angrepene og på et senere rdiens.

Klaseammunisjon er forbudt gjennom klaseammunisjonskonvensjonen. Avtalen trådte i kraft 1. august 2010. 110 land har ratifisert konvensjonen.

