NTB melder at forskning på Parkinsons-pasienter i Bergen kan ha ført til et stort gjennombrudd. Forskerne har funnet en måte å øke mengden av et viktig stoff i hjernen.

– Vi har funnet ut at vi kan øke mengden av et livsviktig stoff, NAD, i hjernen. Det kan være viktig for flere sykdommer, som Parkinson, ALS og demens, sier Charalampos Tzoulis til NRK.

Tzoulis er professor og overlege i nevrologi ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen, men leder også forskningsgruppa som nå tror de står foran et medisinsk gjennombrudd.

– NAD er nødvendig for energistoffskiftet og for å bevare arvestoff. Det forsvinner vanligvis gradvis med sykdommer og alderdom. Vi har bevist at en pille kan få opp NAD-nivået i en menneskehjerne.

Forskerne mener dette er første gang en har klart å øke NAD-nivåene i hjernen.

– Vi vet at vi kan øke NAD-nivået i hjernen. Nå må vi bevise at dette har en positiv effekt på sykdommer, sier Tzoulis.

