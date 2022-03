annonse

Frp har bedt kontrollkomiteen på Stortinget vurdere å stille en rekke spørsmål til Ap-nestleder Hadia Tajik om pendlerboligen.

– Jeg har levert 20 spørsmål til komiteen til som skal behandles neste uke, sier Frps Carl I. Hagen til NTB.

Spørsmålene er de samme som partileder Sylvi Listhaug sendte til Tajik i formiddag, men partiet lufter nå altså muligheten for at spørsmålene også stilles av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Tajik har vært hardt presset for å gi flere svar etter at VG avslørte hvordan hun i 2006 fikk skattefri pendlerbolig etter å ha levert inn en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av.

Tajik var dengang politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen, og det gjør hennes rolle overfor Stortinget noe uavklart, ifølge Hagen.

– Vi må se nøye på det som dreier seg om hennes konstitusjonelle rolle, sier han.

Hagen mener politiske rådgivere havner i en mulig gråsone, ettersom lovverket ble utarbeidet på en tid da det ikke fantes statssekretærer eller politiske rådgivere i regjeringsapparatet.

Hva selve pendlerboligsaken angår, synes Hagen at et sentralt spørsmål er hvorvidt Tajik kan dokumentere at hun betalte penger til foreldrene for å bo hos dem.

Tajik anslår overfor VG at hun betalte «noen tusenlapper» i måneden.

– Det virker veldig løst, uten at jeg skal forskuttere noe i behandlingen av denne saken, mener Hagen.

