annonse

annonse

Frp-politiker Jon Helgheim vil gjøre det han kan for å psyke ut den russiske skiløperen Aleksandr Bolsjunov under skisprinten i Drammen.

Sanksjonene mot Russland fortsetter i stor styrke i forbindelse med krigen i Ukraina.

I sportsverden har russiske fotballklubber blitt utestengt av Europaligaen, og det russiske landslaget ser ut til å ikke få lov til å spille i kommende VM om presset på FIFA fortsetter.

annonse

I Norge er det også et voldsomt raseri mot russere generelt.

Den tidligere ski-legenden Vegard Ulvang uttalte i går at den russiske skiløperen Aleksandr Bolsjunov, som landet i Norge mandag, ikke bør få delta i skiløp i Norge. Russland planlegger å konkurrere i langrenn både i Drammen og Holmenkollen denne uka.

– Jeg synes ikke vi skal ha russere på start. Ukraina er medlem av FIS, og de er under angrep. Vi kan ikke ha det slik at de som blir skutt på, flykter hjem for å krige, men at de som skyter, får gå, sa Ulvang til NRK.

annonse

Raser

Ulvang får støtte av Frps Jon Helgheim som vil psyke ut russerne med ukrainske flagg blant publikum.

– Hvem kan skaffe tusenvis av ukrainske flagg til skisprinten i Drammen? spør han på Facebook før han fortsetter med følgende kraftsalve:

– Dersom det skulle gå så galt at russiske skiløpere stiller til start, så skal vi sørge for å gi Ukraina en hyllest russerne sent vil glemme. Den russiske skiløperen Bolsjunov skal få mulighet til å tenke over sin ekstrem dårlige dømmekraft, han burde som kaptein i den russiske livgarde, aldri stilt til start!

Det internasjonale Skiforbundet (FIS) kom med en bekreftelse mandag at de ikke ønsker å utestenge russiske deltagere fra skikonkurranser.

– FIS-styret har vært klar i sin innstilling når det gjelder russiske utøvere på alle FIS-konkurranser. For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer, skal ikke nasjonale forbund og lokale arrangører utestenge utøvere på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning, skrev FIS i en e-post til NRK.

Men i en siste utvikling tirsdag morgen har arrangørklubben Drammen og nå også Norges Skiforbund sagt at de vil arrangere rennet uavhengig av FIS-avgjørelse og likevel utestenge løpere fra Russland og Hviterussland.

annonse

n

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474