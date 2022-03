annonse

Norges Skiforbund kommer til å arrangere renn i Drammen og Holmenkollen uten russere og hviterussere på startstreken.

Det opplyser forbundet i en pressemelding.

Norges Skiforbund gjorde det lørdag klart at russiske og hviterussiske skiløpere ikke er ønsket til verdenscupkonkurransene i Drammen og Holmenkollen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har imidlertid ikke lukket døra for Russland enda.

Hviterussland er blitt fordømt for sin rolle i Russlands invasjon av Ukraina.

Hovedstyret i Konnerud har nå bestemt at verdenscupsprint i Drammen vil bli avlyst hvis russerne stiller løpere til start, skriver de i en pressemelding.

– De tre nordiske skiforbundene sendte et felles brev til det internasjonale skiforbundet der de ba dem om å utelukke russisk deltakelse i skisprinten. Når de ikke bøyer unna for det massive presset, så har ikke vi som et lite idrettslag på Konnerud noe annet valg enn å sette ned foten, sier styreleder Kristin Ørmen Johnsen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestemte mandag at de ikke vil nekte noen løpere deltakelse på bakgrunn av nasjonalitet.

– Vi hadde håpet at FIS skulle komme til den avgjørelsen på vegne av hele skisporten, men nå kan ikke Skiforbundet vente lenger. Skistyret har derfor i dag tidlig besluttet å meddele FIS at russiske og hviterussiske utøvere ikke får starte i konkurranser i Norge, sier skipresident Erik Røste.

FIS har en mulighet til å frata rennene verdenscupstatus, men har så langt ikke uttalt seg om det norske skiforbundets avgjørelse.

Også Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) melder nå at russiske og hviterussiske utøvere ikke får konkurrere i deres regi.

– Vi er veldig glade for at ISU nå har kommet med en klar og tydelig beslutning. Som VM-arrangør om kun et par dager, har dette vært et stort tema for oss, og vi sendte vår tydelige mening til ISU på lørdag. Dette har også fått støtte fra flere andre forbund, og vi er glade for at ISU har kommet til samme konklusjon som oss, sier Norges skøytepresident Mona Adolfsen.

