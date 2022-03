annonse

Jehovas vitner klager Statsforvalterens avslag på statstilskudd inn for Barne- og familiedepartementet.

Jehovas vitner mener at Statsforvalteren ikke har gjennomført en rettferdig og upartisk prosess, og at avgjørelsen om å nekte trossamfunnet statstilskudd for 2021 «diskriminerer og stigmatiserer over 12 000 Jehovas vitner i Norge».

– Klagen forklarer tydelig hvordan vår religiøse tro og lære fullt ut respekterer rettighetene og friheten til andre. Denne avgjørelsen ignorerer rettighetene individer, inkludert modne ungdommer, har til trosfrihet, og den undergraver retten foreldre har til å gi veiledning og religiøs opplæring til sine barn, skriver Fabian Fond, kommunikasjonssjef i det skandinaviske pressekontoret til Jehovas vitner, i en epost til Vårt Land.

