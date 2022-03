annonse

Videoer på sosiale medier om «spøkelset» i Ukraina, som angivelig har skutt ned seks russiske jagerfly, viser seg å være en bløff.

Bløffen har også fått oppmerksomhet i norske medier.

«En folkehelt har kommet frem under Ukraina-krigen», skrev Nettavisen for tre dager siden da de publiserte saken om «Ghost of Kyiv».

«Ghost of Kyiv» var ifølge ryktene på sosiale medier en pilot som hadde skutt ned seks russiske jagerfly. Nettavisen spekulerte at det kunne være en kvinne.

Men også andre norske aviser lot seg rive med.

«Spøkelset fra Kyiv» hylles som folkehelt, skrev Dagbladet.

Det er lagt ut flere videoer på sosiale medier av det såkalte spøkelsesflyet. Blant annet følgende video som er sett av millioner:

Men det hele viste seg å være en stor bløff. Videoen av «Ghost of Kyiv» som skyter ned et russisk jagerfly er falsk, melder PolitiFact.

Videoen som er delt på Facebook er en simulering som ble laget i videospillet Digital Combat Simulator, et gratis onlinespill. Det uttalte målet er å «tilby den mest mulig autentiske og realistiske simuleringen av militære fly, stridsvogner, bakkekjøretøyer og skip», skriver Politifact.

Ryktene om den mystiske piloten startet etter at det ukrainske militæret hevdet å ha skutt ned fem russiske fly og helikoptre, noe som ble avvist av Russland.

Krigshissere

Vandrehistorien om spøkelsespiloten har også blitt spredt av høytstående amerikanske politikere.

Den republikanske politikeren Adam Kinzinger har lagt ut falske bilder på sin twitter-profil om «Ghost of Kyiv» der han heier frem den angivelige piloten som skyter ned russiske fly.

– Vi høyner et glass til Ghost of Kyiv, skrev han på Twitter om den angivelige ukrainske piloten.

Kinzinger har fått mye kritikk for spredningen av falske nyheter på sin egen twitter-profil.

Han har også nylig blitt kritisert av Fox News-anker Tucker Carlson som mener han, og andre amerikanske politikere, leder oss inn i en tredje verdenskrig med sine utspill.

LMFAO Great going, @AdamKinzinger. Tucker Carlson: "Sam Hyde for the record is not a Ukrainian fighter ace, he is once again a comedian." pic.twitter.com/7cyyAuQM1Y — The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) March 1, 2022

