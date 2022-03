annonse

Folk reagerer.

Resett har tidligere skrevet om Bergen kommune, og Grønn strategis målsetning om å redusere antall biler per husholdning i Bergen fra 1,35 til 1 innen 2025.

– Husstander som skal ha to biler etter 1. oktober, må finne private eller andre løsninger for parkering av bil 2. I helt ekstraordinære tilfeller kan Bymiljøetaten gi dispensasjon fra reglene, heter det fra kommunen.

Før var ikke parkering i Bergen noe problem, i dag er det umulig. Det er bare forbud og bøter, mener en bilist.

– Jeg tror jeg har fått nok av parkeringsbøter, parkeringskaos og det jeg mener er urimelige og urettferdige bøter, skriver Torgeir Tønnesen i Bergens Tidende, og mener at bil er frihet:

– Friheten ved å eie bil og reise på besøk har vært min store glede ved å bo i Bergen. I mange år var ikke parkering i Bergen noe stort problem. De rike parkerte i de underjordiske garasjene. Vi andre parkerte på taket i Bygarasjen til en billig penge. Det var fem kroner timen i alle år.

Han skriver at de hadde også sine hemmelige parkeringsplasser i byens mange krinkler og kroker.

– Mange kan sikkert huske spørsmålet som ofte ble stilt i portrettintervju i Bergens Tidende på 1990-tallet: «Og hvor i byen er din hemmelige parkeringsplass»?

– Men så kom plutselig privatisering, og med den er det per i dag rundt 15 natige parkeringsselskap i Bergen, fikk vi høre av et parkeringsselskap. Bøtene ble storindustri. Bergen kommune og parkeringsselskapene har i løpet av de siste 20 årene klart å saumfare hele byen for små lommer og luker. Ingen kan lure til seg en parkering i nødens stund lenger, eller takle alle appene.

Han forteller om parkeringsvaktene som er ute på jakt døgnet rundt.

– Jo flere bøter, jo mer tjener selskapet.

Vanskelig med bil i Bergen

– Bergen er dessverre blitt en by som det bli vanskeligere og vanskeligere å ha bil i. Ikke minst blir det dyrere å ha bil. Dette til tross for at man ikke har gode alternativer i kollektivtransport, sier Cesilie Tveit til Resett. Hun sitter i kommunestyret i Bergen for Folkets Parti FNB, og mener at dette skaper et klasseskille:

– Økte satser og begrensninger fører igjen til økte forskjeller mellom de har råd og de som ikke har det.

Hun mener at vi mennesker er ikke her for bilen, men bilen er her for oss.

– For meg handler det nettopp om frihet til å velge hvor man skal bo, jobbe når og hvem man vil besøke.

