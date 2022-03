annonse

Den russiske krigsinnsatsen i Ukraina går under alle forventninger. Putins valg er begrensede. Med ingen god «ansiktsreddende» utvei, så virker eskalering sannsynlig.

Gårsdagens fredsforhandlinger mellom Kyiv og Moskva har – ikke overraskende – feilet totalt. I møtet med den pågående russiske militæraggresjonen mot landet som han har sverget å beskytte, viser Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, stadig ingen tegn på å vike. Den ukrainske regjeringens krav forblir uendrede: Fortsatt full russisk militær tilbaketrekning fra hele Ukrainas territorium – inkludert den annekterte Krim-halvøya og den russisk-okkuperte delen av Donbass-regionen.

Putin, på sin side, står også på sitt, og insisterer på at fred med Ukraina kun er mulig hvis tre krav imøtekommes: «Russisk sikkerhet må tas hensyn til»; «Ukraina må anerkjenne russisk suverenitet over Krim-halvøya»; og en generell «demilitarisering og denazifisering av Ukraina». De stridende partene er med andre ord milevis unna hverandre, hvilket betyr at krigen i Ukraina kommer til å fortsette – og sannsynligvis ta til i styrke – i tiden fremover.

I møtet med tilsynelatende ukuelige politiske krefter i Kyiv går derfor utviklingen ikke etter planen for Russlands sterke mann og hans intimideringstaktikker. Det som av mange ble spådd å bli en russisk militæroperasjon som raskt skulle tvinge Ukraina til underdanighet, ser nå ut til å ha potensialet til å utvikle seg til å bli en skikkelig katastrofe for Russlands sterke mann. Putin har gjort flere grove feilvurderinger som, når de legges sammen, betyr at denne krigen kan ende opp som et mareritt for Kreml raskere enn noen kunne drømme om. I ytterste konsekvens kan eventyret i Ukraina bety slutten på Putin-regimet en gang for alle.

Knallhard motstand

I Putins forsøk på å oppdele Ukraina og gjøre restene av landet til en evig russisk vasallstat, har det fryktløse ukrainske folket reist seg opp mot tyrannen. Den heroiske ukrainske befolkningen har vist samhold, fryktløshet og motstandsvilje av episke proporsjoner i møtet med russisk aggresjon. Nasjonen virker fullstendig samlet rundt den ukrainske krigsinnsatsen, mens sympatien for den russiske invasjonen er minimal, selv blant russisk-talende ukrainere.

At landet nå virker fullstendig samlet med moralen på topp, er mye takket være Ukrainas sivile lederskap, som virkelig har stått frem og tatt ansvar i den dystre situasjonen. Med en fryktløshet av det sjeldne, viser president Zelenskyj et lederskap av dimensjoner. Han har vært krystallklar på at han nekter å gi seg og at han vil forskanse seg i Kyiv, hvor han venter på å drepe de russiske inntrengerne sammen med resten av byens innbyggere. Ved å sette seg selv i fare og nekte å flykte fra hovedstaden, viser Zelenskyj et mot som inspirerer den ukrainske befolkingen til å fortsette kampen mot invasjonsmakten.

Videre har Ukrainas væpnede styrker og militære lederskap stått fjellstøtt i stormen av russiske missiler, kuler og granater. Med en kommando-og-kontroll-struktur som har forblitt inntakt under hele invasjonen, har militære ledere vært kalde og rolige under hele operasjonen, som har gitt utslag på slagmarken. Ukrainas væpnede styrker har vist seg til å være svært dødelige og påført de russiske inntrengerne store tap – med en profesjonalitet, disiplin og kampvilje som de fleste andre europeiske militære bare kan drømme om. I det krigen går inn i sitt sjette døgn, kjemper ukrainske væpnede styrker fortsatt tappert og påfører tyrannens styrker betydelige tap på slagmarken, men Putins problemer strekker seg langt utover Ukrainas grenser.

Utviklingen på den diplomatiske fronten – internasjonale reaksjonen mot den russiske aggresjonen – har vært katastrofal for Kreml stridighetene brøt ut. I det Europas største land invaderer det nest største – i kontinentets største krigshandlinger siden Annen verdenskrig – har vestmaktene vært overraskende samlet i møtet med den russiske aggresjonen, og kommet med en felles svært smertefull respons for å forsøke å stoppe krigshisseren i Kreml. Ikke bare har et samlet Vesten innført usedvanlig resolutte og smertefulle økonomiske sanksjoner mot Russland, men kritisk vestlig militærbistand strømmer nå også inn i Ukraina for å hjelpe den ukrainske krigsinnsatsen.

Med raske, enestående og hardtslående vestlig-ledede økonomiske straffesanksjoner mot Moskva, som har som mål å ramme dypt på tvers av hele det russiske samfunnet med potensielt alvorlige destabiliserende samfunnsrelaterte konsekvenser, trår Putin inn i nytt, ukjent, innenrikspolitisk territorium. Videre har den overraskende usedvanlige raske opprullingen av omfattende militærbistand fra vestmaktene – gjennom forsyningsruter i Vest-Ukraina som ikke lar seg lett stoppe – også imponert observatører. Flere former for militært utstyr og nødhjelp har allerede begynt å ankomme landet og det er mye mer i vente i tiden fremover. Putins soldater og krigsmaskineri går derfor inn i en ny, potensielt svært ødeleggende og dødelig fase i krigen i nabolandet.

Overvurderinger

Kreml ser også ut til å ha overvurdert de russiske væpnede styrkenes militære evne til å kunne overta et såpass stort land som Ukraina i løpet av det korte tidsrommet som Putin hadde tatt høyde for. Før stridighetene brøt ut, var det generelt stor tiltro til de russiske væpnede styrkene blant internasjonale eksperter. Det var prat om at Ukraina-krigen ville se ut som en høyteknologisk russisk presisjonskrig, noe à la den amerikanske invasjonen av Irak i 2003.

I slike presisjonskriger er tanken å påføre fienden massive tap de første dagene av konflikten – hovedsakelig ved overveldende bruk av kryssermissiler og bombetokter – for å ta ut defensive forsvarsverk, luftvernsystemer og andre militære mål. Når fiendtlig forsvar er tilstrekkelig degradert og luftrommet over staten under angrep blir ansett som «trygt nok», settes tropper, luftbårne fartøy og militære kjøretøy inn for å rydde unna resten av motstanden. Det militærlogistiske – spesielt konstant tilgang til drivstoff, næring og ammunisjon – må planlegges nøye for å ikke gjøre stridende enheter dypt inne i fiendtlig territorium sårbare.

Kreml har på ingen måte lykkes med å oppnå noen av disse målene. I de innledende fasene av krigen sendte Russland riktig nok unna en del kryssermissiler og gjorde noen bombetokter mot ukrainske forsvarsverk, luftvern og andre militære stillinger, men med begrenset effekt. I det Ukraina-Russland-krigen går inn i sitt sjette døgn, har ennå ingen større ukrainske befolkningssentre falt, mens luftrommet over store deler av landet forblir – overraskende nok – fortsatt bestridt.

Uten å ha tilstrekkelig nøytralisert ukrainske forsvarsverk, sendte Kreml militære pansrede kjøretøy og lavtflygende luftstøtte – hovedsakelig helikoptre – relativt dypt inn i ukrainsk territorium. Der har de blitt angrepet av godt trente ukrainske soldater utstyrt med håndholdte panservernmissiler (ATGM), eller skulderavfyrte luftvernmissiler (MANPADS) – spesielt forsynt av vestmaktene for å ta ut invaderende russiske pansrede kjøretøy og luftbårne fartøy. Det finnes rikelig med videomateriale på internett som viser store mengder totalødelagt russisk militærutstyr.

Med relativt langstrakte russiske forsyningslinjer og et ukrainsk forsvar som fortsatt er intakt, har ikke bare russerne måttet lide store militære tap, men står også overfor et vanvittig logistikkproblem. Ikke bare har den militærlogistiske planleggingen til invasjonen vært under par, men ukrainerne ser også ut til å bevisst utnytte svakheter i forsyningsrutene til russerne. De bruker blant annet tyrkisk produserte angrepsdroner – Bayraktar TB2 – spesielt til å gå etter russiske drivstoff-forsyninger på slagmarken. Tilsynelatende uten tilstrekkelig med drivstoff, har russerne måttet gi opp store mengder militært utstyr så langt i krigen. På sosiale medier finnes det tonnevis av videoer som viser russiske militære kjøretøy som ligger forlatt i hopetall langs grusveier på den ukrainske landsbygda.

Putin øker innsatsen?

I det krigen med Russland går inn i sitt sjette døgn, ha Ukrainas væpnede styrker og befolkning, samt landets sivile og militære lederskap, imponert voldsomt så langt. Landets militære står enn så lenge imot presset og holder stand på flere fronter. Kyiv har også oppnådd den diplomatiske og militære støtten fra vestmaktene som de hadde håpet på, som vil fortsette uhemmet fremover. Moralen virker derfor fortsatt å være på topp blant ukrainere og de er optimistiske med tanke på krigsutfallet. De har vist imponerende evner til å stå samlet mot den rabiate russiske bjørnen, som allerede har begynt å blø kraftig snuteblod i krigens innledende fase.

Så langt har Ukraina definitivt overprestert på slagmarken, men det må også sies at Russland har prestert langt under forventet. Eksperter snakker nå om at de russiske væpnede styrkene faktisk kan ha vært voldsomt overvurdert til å invadere og effektivt ta over et stort land som Ukraina. Ikke bare av Kremls sterke mann selv, men også resten av verden, som har sett på den langvarige russiske militære gjenoppbyggingen og moderniseringen under Putin med store øyne. Men den bedrøvelige pågående militærinnsatsen i Ukraina kan bety at Russlands militær evner ikke er så imponerende som alle skal ha det til.

Siden Putin tok over som Russlands hersker, har landets væpnede styrker kun vært i ordentlig krig i små land og regioner som Tsjetsjenia, Dagestan og Georgia, som knapt har noe å forsvare seg med mot det militæret som Russland besitter. Kreml har også injisert seg i kriger i Midtøsten som i Syria og Libya, men det har vært under svært forskjellige militære omstendigheter. Det er først og fremst russiske spesialstyrker og profesjonelle soldater som sendes til slike kriger, ikke unge uerfarne soldater som virker å utgjør ryggraden til Russlands hær under Ukraina-krigen. I disse krigene har de russiske væpnede styrkene også mer inntatt en støtterolle for andre krefter som opererer på bakken, hovedsakelig gjennom luftstøtte og bombeoppdrag.

I Ukraina må russerne gjøre alt selv i et stort land med en fiendtlig befolkning med en svært kapabel hær, som viser seg å være mer komplisert enn først antatt. Så langt tyder derfor alt på at Russlands væpnede styrker har vært uforberedt på krigen i Ukraina med mangel på ordentlig militær planlegging og koordinasjon. Den ukrainske nasjonen, som kjemper for sitt rett til å eksistere, har vist en ufattelig viljestyrke til å stå imot sin mektige russiske nabo. Den ukrainske hæren har stått stand som ingen kunne ha forestilt seg. Den russiske invasjonen av Ukraina har derfor gått langt tregere enn antatt – med overraskende store militærtap på inntrengernes side.

Selv om en slik utvikling er positiv i seg selv, er den store bekymringen nå at Putin nå bestemmer seg for å gå hardere til verks mot sine «slaviske brødre», og tar ut de større og mer ødeleggende våpnene i arsenalet til Russland. I det krigen går inn i sitt sjette døgn, har ingen større ukrainske befolkningssentre ennå falt og kampene fortsetter for full styrke i hele landet. I møtet med overraskende kampvillige ukrainere, som er villig til å ofre livet for friheten til sin nasjon, står Putin derfor overfor et svært vanskelig valg.

I et slikt miljø, virker det nærmest umulig å ta over større ukrainske byer gjennom gatekamper uten enorme tap på russisk side, som ikke kan være særlig fristende for Kremls sterke mann. En forandring av russisk militærstrategi – mot mer brutale taktikker – kan derfor være nært foreliggende. Kommer Putin for eksempel til å gi ordren om å begynne å jevne ukrainske byer med jorden – som Grosnyj i Tsjetsjenia i 2000 – for å knuse moralen til ukrainerne en gang for alle?

Gitt den nådeløse oppførselen til Kremls sterke mann siden han tok over presidentskapet til Den russiske føderasjonen 31. desember 1999, kan et slikt scenario på ingen måte utelukkes, hvis den uheldige militære utviklingen på bakken fortsetter for Russland. Også, siden en «ansiktsreddende» vei ut av denne så langt ydmykende krigen enn så lenge virker oppnåelig for Putin, så en eskalering være hans neste logiske trekk og ligge i kortene. Å gi seg på dette stadiet vil være ydmykende og ensbetydende med politisk selvmord for Kremls sterke mann.

Men hva skjer da, både internt i Russland og internasjonalt, hvis Putin øker brutalitetsnivået flere hakk i Ukraina? Vil andre maktpersoner i de russiske væpnede styrkene godta at russernes «broderfolk», ukrainerne, bombes tilbake til steinalderen med titusenvis av sivile dødsfall? Hva med vestmaktene i en slik situasjonen? Vil de stå å observere at Kyiv – eller hvilken som helst annen ukrainsk storby – jevnes med jorden av russisk artilleri, taktiske bombefly eller enda verre, taktiske atomvåpen?

Putin går en usikker politisk fremtid i møte, uansett hvilke valg han tar i dagene som kommer.

