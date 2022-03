annonse

Russere som blir rammet av de økonomiske sanksjonene kan forsøke å hvitvaske penger via Norge.

Hvitvaskingsekspert mener det er veldig sannsynlig, skriver NTB.

Jurist Julie Odden – tidligere sjef for antihvitvasking og finansiell kriminalitet i Sbanken – sier til Dagens Næringsliv at norske banker og industriselskaper fremover vil bli forsøkt brukt for å omgå sanksjonene.

– Russland er nå gjenstand for omfattende handelssanksjoner og finansielle sanksjoner – og behovet for å omgå dem blir derfor større enn noen gang. Denne risikoen kommer derfor bare til å øke, sier Odden.

Økonomiske sanksjoner mot Russland strammes nå kraftig til, i forsøket på å ramme hele den russiske økonomien og landets politiske ledelse etter angrepet på Ukraina.

Odden mener derfor at Norge nå blir et svært aktuelt sted for hvitvasking av penger.

– Det å ha midler i Norge gir pengene et skinn av legitimitet, sier hun.

Hun peker på at russerne har lang erfaring med økonomiske sanksjoner og derfor også erfaring med kompliserte selskapsstrukturer, bruk av tomme selskaper i skatteparadiser, stråmenn, såkalte «muldyr» (en person som fungerer som mellomledd for overføring og hvitvasking av penger), og kryptovaluta.

