Russland vil fortsette offensiven i Ukraina til alle mål er nådd, sier forsvarsminister Sergej Sjojgu. 660 000 ukrainere har flyktet til naboland.

– Russlands væpnede styrker vil fortsette med sin spesielle militære operasjon inntil vi har nådd alle våre mål, sier Sjojgu, som ikke omtaler angrepene mot Ukraina som en invasjon.

Ifølge den russiske forsvarsministeren er målet fortsatt å «demilitarisere og avnazifisere» Ukraina, samt å beskytte Russland fra «en militær trussel skapt av vestlige land».

Les også: Putin: Ukraina skal «denazifiseres» og «demilitariseres»

660 000 ukrainere har flyktet

Over 660 000 mennesker har flyktet fra Ukraina til nabolandene, opplyser FNs høykommissær for flyktninger i dag.

– Det er nå 660 000 flyktninger som har reist fra Ukraina til naboland i løpet av de siste seks dagene, sier talsperson Shabia Mantoo.

– Antallet øker eksponentielt. Med denne hastigheten ser situasjonen ut til å bli Europas største flyktningkrise dette århundret, fortsetter Mantoo.

FN anslo i går at antall flyktninger kan bli 4 millioner i løpet av de neste ukene.

Ukrainas parlament: – Hviterussiske soldater er i Ukraina

Ukrainske myndigheter hevder at hviterussiske soldater er i landet, kun timer etter at Hviterusslands president nektet for at hans land skulle gå inn i Ukraina.

– Hviterussiske soldater er i Tsjernihiv-regionen, skriver parlamentet Verkhovna Rada på Twitter.

– Den hviterussiske hæren deltar ikke i militæraksjonen. Vi kan bevise dette for alle. Russland har ikke engang tatt opp dette med oss. Vi har ikke planer om å delta i spesialoperasjonen i Ukraina i fremtiden. Det er ikke behov for dette, sa Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko til statlige medier i dag, ifølge BBC.

Det har vært fryktet de siste dagene at hviterussiske styrker skal bli med i kampen om å innta Kyiv. Samtidig er vestlige land og Ukraina sterkt kritiske til at Russland brukte hviterussisk territorium for å starte invasjonen. I går sa hviterusserne ja i en folkeavstemning til å endre grunnloven slik at atomvåpen kan plasseres på landets territorium.

