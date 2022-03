annonse

annonse

Tsjetsjenere som har kjempet på vegne av Russland har falt i Ukraina-krigen.

– To døde og seks andre fikk skader av varierende alvorlighetsgrad, skrev lederen for republikken, Ramzan Kadyrov, på meldingstjenesten Telegram tirsdag.

Han hevdet at de drepte «valgte å bli helter», melder NTB.

annonse

Ramzan Kadyrov er sønn av opprørslederen Akhmad Kadyrov (1951-2004), og sitter som Tsjetsjenias leder som et kompromiss med Kreml. Kadyrov regnes som sentral for Moskvas kontroll over Tsjetsjenia.

Tidligere har Kadyrov lagt ut videoer i sosiale medier av tsjetsjenske styrker som opererer i Ukraina.

Det legges også ut videoer som angivelig viser tsjetsjenske tap. Resett kan ikke verifisere disse videoene.

Hey @mfa_russia and @RusBotWien , I know you have colleagues, who speak Ukrainian. Here is a message to you from a Ukrainian, who isn’t young anymore, but sounds resilient enough! And… ah, yeah: #PutinIsaWarCriminal #RussiaGoHome pic.twitter.com/vfjtfJbCIO

Videoer av mobilisering av angivelige «frivillige» i Grosnyj forrige fredag har også sirkulert i sosiale medier. Så mange som 12.000 soldater fra den kaukasiske republikken skal ha vært tilstede, rapporterte RT.

#Chechen troops are heading for #Ukraine to send #Neonazi bands #Azov, #PravySektor and all the rest to where they belong. Ukrainian #Nazis waged war in #Chechnya in 90s and brought lots of pain and sorrow to this ancient land. The day of reckoning has come! #Kadyrov pic.twitter.com/cWLmJZVRY4

— Ze_way (@Deviartnft) February 25, 2022