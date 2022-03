annonse

Russiske styrker har angrepet TV-tårnet i Kyiv.

Det melder Reuters, som siterer en talsmann for innenriksdepartementet.

Ifølge mediet The Kyiv Independent skal sendingene til flere ukrainske TV-kanaler ha blitt kuttet kort tid etter.

Bilder på sosiale medier viser at det stiger røyk opp rundt tårnet.

⚡️Russia strikes at TV tower in Kyiv. Ukrainian TV channels stopped broadcasting several minutes ago. Photo: Ukraine NOW/Telegram pic.twitter.com/bdNW2EcyJ7 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 1, 2022

Ukrainas innenriksdepartement sier at en backupløsning for noen av kanalene vil være oppe og gå innen kort tid, skriver The Kyiv Independent.

Angrepet ses på som opptakten til en offensiv hvor Russland skal sette Ukrainas informasjons- og etterretningskanaler ut av spill.

Herunder har Russland varslet et kommende angrep på hovedkvarteret til den ukrainske sikkerhetstjenesten, og ber sivile forlate hovedstaden.

Минобороны России: российские военные нанесут удары по объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве для пресечения информационных атак против России. Все новости и прямой эфир телеканалов "Россия 24" и "Россия 1" круглосуточно и онлайн здесь: https://t.co/2nwDepIX1p — ВЕСТИ (@vesti_news) March 1, 2022

Et senter for såkalt psykologisk krigføring er også blant målene, ifølge en melding på Twitter-kontoen til det russiske statlige nyhetsprogrammet Vesti.

Samtidig som Kreml nå går inn for å strupe ukrainske myndigheters kommunikasjon med befolkningen, forbereder Russland sin egen desinformasjons-kampanje.

Parallelt arbeider Russlands nasjonalforsamling, Statsdumaen, med et lovforslag om at såkalt «falsk informasjon» om Putins «særskilte militæroperasjon» i nabolandet skal kunne straffes med inntil femten års fengsel, skriver The Moscow Times.

Som Resett tidligere har omtalt, har folk i Moskva og storbyer som St. Petersburg, men også i sosiale medier, uttrykt misnøye med krigføringen.

Fem skal være drept i angrepet på TV-tårnet.

Dette melder NTB, som oppgir ukrainske myndigheter som kilde. VG har studert video fra under og etter angrepet, og mener å kunne bekreftet minst tre døde personer på bakken rundt TV-tårnet.

Interfax Ukraina melder at fem personer skal være drept og fem skadet etter luftangrepet, skriver VG.

