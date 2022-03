annonse

Kollektiv beskyttelse for ukrainere i dagens situasjon er et riktig signal å sende.

Det er et godt prinsipp at flyktninger tas imot og huses i nærområdene. Som norsk politikk bør dette fortsatt bestå.

Mye av grunnlaget for det er å hindre at flyktninger blir værende permanent. For flyktningstatus kan ikke være middel for det som snarere er økonomisk migrasjon. Den faren er alltid til stede. For Norges del har mange av de som flyktet fra krig endt opp her permanent selv etter at situasjonen i hjemlandet er slik at de reiser tilbake på ferie. Somalia er et eksemplet på det. Det samme gjelder flyktninger fra krigene på Balkan.

Asylantene har i sum bidratt til en endring i det norske samfunn, og det har oppstått områder med en veldig høy andel innvandrere. Vi har nådd en grense for hva vi kan absorbere av mennesker fra en radikalt annen kulturell og religiøs bakgrunn enn den man fant her fra før. Det er større utfordringer med irakere, syrere og somaliere enn det er med bosniere, for eksempel.

Disse vanskene med å assimilere og integrere er også grunnen til at vi ikke kan åpne slusene for flyktninger og migranter fra Afghanistan.

Men med Ukraina stiller det seg annerledes når det gjelder det norske samfunnets evne til å ta imot. Ukrainere er stort sett ortodokse kristne og de vil ikke, selv om de skulle bli her permanent, finne seg til rette i de allerede etablerte innvandrertette «problemområdene» som er i Norge.

Vi vet ikke hvor langvarig krigen i Ukraina vil bli. Forhåpentlig kommer Putin til fornuft og finner en måte å forhandle seg ut av det som ellers blir en hengemyr med store tap, også av sivile. Men Norge bør likevel sende et signal om at vi åpner grensene for de flyktningene som har behov og at vi hjelper nabolandene til Ukraina med det som trengs. Og konflikten kan fortsatt dessverre bli både en blodig og langvarig krig.

Det virker å være konsensus i Norge om at ukrainerne har vår sympati, og i denne situasjonen er det heller ikke stor motstand fra de tradisjonelt innvandringskritiske miljøene. Flere partier på Stortinget har allerede tatt til orde for å åpne for kollektiv beskyttelse for ukrainere i Norge inntil situasjonen i hjemlandet er avklart. Et slikt tiltak er ikke iverksatt siden Balkan-krigene på 1990-tallet.

Det er krig i Europa igjen, og dette synes å være et raust og fornuftig forslag som vi kan stille oss bak. Det er relativt sett få betenkninger med å huse ukrainere både på kort og lang, om ikke permanent sikt. De kulturelle likhetene gjør rett og slett vestlige lands evne til å assimilere og integrere ukrainere temmelig god.

