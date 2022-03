annonse

Flere partier og organisasjoner tar til orde for at ukrainere innvilges midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge.

– Vi mener det er viktig å forenkle prosessen slik at ukrainere lett og raskt kan komme seg til Norge. Ukrainere som folk har rett på kollektiv beskyttelse, sier Rødts innvandringspolitiske talsperson Tobias Drevland Lund til NTB.

Partiet fremmer et forslag i Stortinget i morgen som går ut på at at Norge tar i bruk muligheten for å gi ukrainere på flukt midlertidig kollektiv beskyttelse.

Dessuten ber partiet regjeringen legge frem en plan for hvordan kommuner og Utlendingsdirektoratet raskt kan settes i stand til å ta imot flyktninger. Drevdal sier mange kommuner har signalisert at de ønsker å hjelpe, men at kapasiteten er for svak mange steder etter at mottak ble avviklet som følge av at flyktningtilstrømningen i 2015 avtok.

Brukt tidligere

Utlendingslovens paragraf 34 åpner for kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. Dette ble tatt i bruk på 1990-tallet da Norge tok imot flyktninger fra Bosnia og senere fra Kosovo, opplyser NTB.

SV ønsker at Norge tar i bruk ordningen, og partiets innvandringspolitiske talsperson Grete Wold har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) forklare hvilken akuttkapasitet Norge har for å ta imot flyktninger.

Også KrF og MDG støtter Rødts forslag.

– KrF mener vi bør gi alle ukrainere som kommer til Norge kollektivt midlertidig vern slik vi gjorde under Balkan-krigen på 90-tallet. De ukrainske flyktningene må bli bosatt raskt og få være i Norge til det er trygt å reise hjem, sier KrFs leder Olaug Bollestad.

– Vi støtter iverksettelsen av paragrafen i utlendingsloven basert på menneskelige hensyn og den ekstraordinære situasjonen vi står overfor, sier MDGs nestleder Arild Hermstad.

Organisasjoner ber regjeringen åpne

Dersom det foreligger en massefluktsituasjon, kan regjeringen gi midlertidig kollektiv beskyttelse, dvs. at ukrainere vil kunne få oppholdstillatelse for ett år, som kan forlenges i inntil tre år. Deretter kan det gis en midlertidig tillatelse som kan danne grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen mener regjeringen må ta paragrafen i bruk nå fordi det er situasjoner som krigen i Ukraina den er laget for.

Noas (Norsk organisasjon for asylsøkere) er enige:

– Vi står overfor masseflukt. Da er det relevant å tenke på å gi kollektiv, midlertidig beskyttelse, sier generalsekretær i Noas, Pål Nesse, til Vårt Land.

