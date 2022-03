annonse

Den russiske forretningsmannen Roman Abramovitsj skal finne nye eiere til Premier League-klubben Chelsea.

Det opplyser han i en uttalelse publisert på klubbens nettstedonsdag.

Britiske medier har de siste dagene spekulert høyt i at et Chelsea-salg kan være nær forestående. Sist lørdag opplyste Abramovitsj at han trekker seg ut av driften av London-klubben.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det blitt snakket mye om Abramovitsj sin rolle i Chelsea. Forretningsmannen har tidligere fått kritikk for sine nære bånd til Russlands president Vladimir Putin.

«Som jeg har sagt tidligere, har jeg alltid tatt beslutninger med klubbens beste for øye. I dagens situasjon har jeg derfor tatt beslutningen om å selge klubben, da jeg mener dette er til beste for klubben, fansen, de ansatte, samt klubbens sponsorer og samarbeidspartnere», skriver Abramovitsj onsdag.

«Salget av klubben vil ikke bli forsert, men vil følge en vanlig prosess. Jeg vil ikke be om å få tilbakebetalt noen lån», heter det videre i uttalelsen.

Gir bort inntekter

Abramovitsj hevder Chelsea-engasjementet aldri har handlet om forretninger eller penger, men om ren lidenskap for fotballen og klubben. Han opplyser at det nå vil bli opprettet en stiftelse som skal få overskuddet fra salget.

«Stiftelsen skal være til hjelp for alle ofre for krigen i Ukraina. Dette inkluderer å gi nødvendige midler til ofrenes umiddelbare behov, samt støtte til det langsiktige arbeidet med gjenreisning etter krigshandlingene», heter det.

Abramovitsj kaller avgjørelsen om å selge Chelsea svært vanskelig.

«Jeg håper at jeg vil være i stand til å besøke Stamford Bridge en siste gang for å si farvel til dere alle personlig. Det har vært et privilegium å være en del av Chelsea FC, og jeg er stolt over alle våre felles prestasjoner. Chelsea Football Club og dens supportere vil alltid være i hjertet mitt», skriver forretningsmannen.

Pokaldryss

Krigshandlingene i Ukraina har ført til sanksjoner mot russiske banker, høytstående embetsmenn og rike forretningsmenn.

Chris Bryant, som er medlem av det britiske parlamentet, har tatt til orde for å avsette Abramovitsj som Chelsea-eier som følge av hans bånd til den russiske regjeringen og president Putin.

Den sveitsiske milliardæren Hansjorg Wyss og den amerikanske investoren Todd Boehly skal være aktuelle som nye eiere i Chelsea. Duoen skal arbeide med et bud på klubben.

Chelsea har vunnet 19 store trofeer siden Abramovitsj tok kontroll over klubben. To Champions League-triumfer og fem Premier League-titler har funnet veien til premieskapene på Stamford Bridge.

