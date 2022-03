annonse

Flere naboland til Ukraina gir flyktninger spesialbehandling under den pågående koronapandemien.

Koronapandemien, smittetall, restriksjoner og andre koronarelaterte hendelser har druknet under krigskonflikten i Ukraina. Nå fokuseres det mer på flyktninger og hvordan de kan komme seg ut av Ukraina.

Ett av de landene som har lagt press på europeiske land angående flyktninger er Somalia.

I et nytt brev fra somaliske myndigheter står det at «Den somaliske regjeringen har kommunisert med Ukrainas naboland og bedt om hjelp for sikker passasje, visum og covid-19-fritak for somaliske statsborgere».

– Den somaliske regjeringen er fornøyd med at de fleste landene har respondert positivt, står det i brevet som er delt på Twitter.

Thanks to President @M_Farmaajo, @4rukun @MOFASomalia, and those neighboring countries of Ukraine who are willing to waive visa and covid restrictions for Somali citizens, by Somali citizens; anyone who is a Somali from greater #Somalia🇸🇴. pic.twitter.com/9wQmttlYpQ

— MyWorld (@kingofSomaliaa) February 26, 2022