Under Holmenkollen Skifestival i helgen vil det være mange synlige tegn på at det store flertallet av det norske folk støtter Ukrainas forsvarskamp mot den russiske militærmakten.

Ikke bare vil selveste Holmenkollen være opplyst av Ukrainas gule og blå farver under skifestivalen. Også andre tydelige tegn på den norske støtten til Ukrainas kamp mot overmakten, vil være godt synlige.

For eksempel vil de norske skiløperne ikle seg konkurransetrøyer med Ukrainas flagg over og under startnummeret når de går Holmenkollrennene. De ukrainske fargene blir også å se rundt løypa.

Aftenposten omtaler Kollen-arrangørens grep for å vise støtte til utøvere og folk fra Ukraina. Målet er at det skal bli så mye blått og gult som mulig i og utenfor løypa i det norske nasjonalanlegget for skisport.