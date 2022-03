Norges arbeids- og inkluderingsminister har måttet tåle sterk kritikk for pendlerboligen hun fikk da hun var politisk rådgiver fra 2006. Overfor TV 2 og VG legger hun nå frem oversikt over hvor mange ganger hun hadde pendlerreise hjem til Rogaland.

– Jeg var pendler i denne perioden, slår Tajik fast overfor de to mediene.

Til VG opplyser Tajik at hun har hatt hjemreisekostnader for totalt 73.017 kroner fra desember 2006 til september 2009. Avisen anslår at dette utgjør 22 hjemreiser i perioden, eller cirka en reise hver sjette uke. TV 2 dokumenter 18 hjemreiser i perioden desember 2006 til desember 2008, noe som også tilsvarer en hjemreise cirka hver sjette uke.

Skatteetatens krav for pendlerstatus er imidlertid at du som hovedregel må reise hjem hver tredje uke. Før sentralstyremøtet i Ap i går, hvor Tajik redegjorde for pendlerboligsaken, sa LO-topp og Fellesforbundet-leder Jørn Eggum at han ville ha «god dokumentasjon på reell pendling».

Arbeidsdepartementet opplyser til TV 2 at det er vanskelig å gi full oversikt over hjemreisene på grunn av regnskapssystemet og Tajik sier til VG at hun var en reell pendler, men at hun ikke husker hvor ofte hun reiste hjem.

Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) to skriftlige spørsmål om statsråd og Ap-nestleder Hadia Tajik.

Listhaug ber blant annet Støre avklare hvorvidt Tajik er skikket til å være arbeids- og inkluderingsminister med ansvar for Nav med tanke på pendlerboligsaken, melder NRK.