Naf krever at regjeringen dropper den planlagte omregistreringsavgift på brukte elbiler.

Dette for å hjelpe bruktmarkedet for elbiler.

Ni av ti privatpersoner velger elbil når de kjøper ny bil. 76 prosent av nybilsalget er elbiler, noe som betyr at mer enn tre av fire biler som selges nye, er helt elektriske.

Det betyr at det utvikles et stort bruktmarked av elbiler, og Naf vil at dette skal benyttes.

De krever derfor at regjeringen dropper den planlagte omregistreringsavgiften på brukte elbiler.

– Folk flest kjøper bruktbil. Mange venter nå på en brukt elbil som passer for dem. For å få et så oppegående bruktmarked for elbiler som mulig, bør regjeringen derfor droppe planene om å innføre omregistreringsavgift på brukte elbiler, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i Naf.

I februar ble det solgt 8.147 nye biler, viser ferske tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

