Russiske militærstyrker ser ut til å ha tatt over den sentrale delen av byen Kherson i Ukraina.

Byens ordfører har sagt til lokale medier at russiske styrker har tatt kontroll over jernbanestasjonen og havnen.

En video i sosiale medier viser russiske militærkjøretøy i en rundkjøring nord i Kherson tirsdag. Noen skjermbilder fra et webkamera i sentrum viser også russiske militærkjøretøy parkert på Svobodij-torget.

CNN skriver at de har et team som har verifisert videoen og skjermbildene.

Russiske fallskjermsoldater til angrep mot militærsykehus i Kharkiv

Russiske fallskjermsoldater har landet i Ukrainas nest største by Kharkiv, der det umiddelbart brøt ut sammenstøt i natt, ifølge den ukrainske hæren. Både hæren og ukrainske medier opplyser at russerne gikk til angrep på en militær klinikk, og at det pågår kamper med ukrainske soldater.

Rakettangrep mot fødeklinikk

En rakett har truffet en privat fødeklinikk nær Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyste klinikksjef Vitaliy Gyrin i natt. Klinikken ble påført store skader, men ingen mennesker ble rammet.

Luftangrep mot boligblokker

I den lille byen Borodjanka, 50 kilometer fra hovedstaden Kyiv, har russiske luftangrep ødelagt to boligblokker. Det er ikke opplyst om drepte eller sårede.

Mange sårede i Mariupol

Ordfører Vadym Boychenko i havnebyen Mariupol ved Azovhavet opplyser at over hundre sivile personer ble såret i russiske angrep i går.

Forventet angrep fra Hviterussland

Det ukrainske forsvarsdepartementet uttalte i natt at det frykter et angrep fra Hviterussland etter at hviterussiske soldater er satt i alarmberedskap på hviterussisk side av grensen.

Antall drepte og sårede så langt

FNs høykommissær for flyktninger opplyste i natt at minst 136 sivile, blant dem 13 barn, er blitt drept i Ukraina siden torsdag. Ytterligere 400 sivile, blant dem 26 barn, er såret siden krigen startet torsdag. FN-tallene er bekreftet og kryssjekket, og de reelle tallene er trolig langt høyere, mener UNHCR.

