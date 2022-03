– Det handler ikke kun om man kan bruke et gevær, det handler også om å kunne inngå i enheter der man skal kommunisere og samarbeide med ukrainere under ganske vanskelige forhold og dette er svært vanskelig dersom man ikke kan språket eller har trent sammen, sier oberst Thomas Funch Pedersen ved Institutt for Militære operasjoner ved Forsvarsakademiet i Danmark.

Kan havne på kant med konvensjonene

Han frykter at sivile uten militær trening vil havne i situasjoner der de ikke vet hvordan de skal opptre.

– Har man ikke en profesjonell utdannelse som soldat og en oppdatert militær utdannelse, risikerer man også å havne i situasjoner der en manglende kjennskap til krigens lover bringer en på kant med konvensjonene, og der man risikerer å påføre andre uberettiget skade, sier han og legger til at risikoen for sivile tap øker dersom man ikke vet hva man gjør, og man risikerer da å sette både eget og andres liv i fare.

Støre: – Da tror jeg man må tenke seg grundig om

Det ikke er straffbart å krige på vegne av en annen stat, men det forutsetter at man slutter seg til regjeringsstyrker og bærer deres uniform.

Jonas Gahr Støre (Ap) ba i helgen nordmenn som går med planer om å kjempe på ukrainsk side om å tenke seg nøye om.

– Da tror jeg man må tenke seg grundig om. Jeg skjønner at de diskusjonene oppstår, men krig er dramatisk, sa han til TV 2.

Flere dansker har meldt seg til tjeneste i Ukraina

Lederen i organisasjonen Danmarks Veteraner, Niels Hartvig Andersen, har selv deltatt i en rekke utenlandsoperasjoner for det danske forsvaret. Han forteller at han er kjent med at flere dansker har meldt seg til tjeneste i Ukraina, men også han sier at man bør tenke seg svært nøye om og aller helst diskutere det med soldater som har erfaring fra utenlandsoperasjoner.

– Dette kan endre livet ditt i løpet av brøkdelen av et sekund. Man kan bli drept eller såret, sier han, og påpeker at om man reiser som privatperson og kommer hjem som såret, har man ikke tilgang til det apparatet som Forsvaret stiller til rådighet for sine sårede, sier Hartvig Andersen.