Vestens sanksjoner mot Russland er de mest omfattende mot et stort land på mange tiår.

– Dette savner sidestykke både når det gjelder omfanget, tempoet og effekten på en av verdens store økonomier, sa Juan Zarate, tidligere statssekretær i USAs finansdepartement, til kringkasteren NPR for et par dager siden. Han sa at særlig europeiske land har gått langt og at Russland er i ferd med å bli økonomisk isolert.