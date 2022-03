annonse

Prisen for et fat nordsjøolje passerte onsdag morgen 110,09 dollar, en oppgang på 4,88 prosent.

Prisen på amerikansk lettolje steg 5,06 prosent til 108,64 dollar fatet.

Prisoppgangen utløses av frykt for forsyningsproblemer som følge av Russlands invasjon av Ukraina.

ExxonMobil varsler uttrekking fra Russland

Den amerikanske oljegiganten ExxonMobil varsler gradvis uttrekking fra store oljefelter der selskapet er operatør i Russland.

– Som svar på nylige hendelser, starter vi prosessen med å avvikle operasjoner og igangsetter skritt for å forlate prosjektet Sakhalin-1, står det i en uttalelse fra selskapet natt til onsdag norsk tid.

ExxonMobil er operatør for dette prosjektet, der det er partnere med blant annet russiske, indiske og japanske selskaper.

ExxonMobil legger til at det beklager Moskvas handlinger i Ukraina og understreker at det ikke kommer til å investere i nye prosjekter i Russland.

Italiensk oljegigant trekker seg fra gassrørsamarbeid

Den italienske oljegiganten Eni trekker seg fra Blue Stream-gassrørledningen som går fra Russland til Tyrkia. Eni har 50 prosent av aksjene i prosjektet.

– Eni har til hensikt å selge aksjeposten sin, sa en talsmann for selskapet sent tirsdag kveld.

Gassrørledningen går fra Russland, via Svartehavet, til Tyrkia.

Enis beslutning kommer etter at andre selskaper som BP, Shell og Equinor, har varslet at de trekker seg fra russiske prosjekter.

Vestre hadde tett dialog med Equinor før Russland-exit

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener Equinors avgjørelse om å trekke seg ut fra Russland mandag var en klok avgjørelse.

Næringsministeren bekrefter samtidig overfor Dagens Næringsliv at han hadde en tett dialog med selskapet før avgjørelsen ble tatt.

– Regjeringen har fortløpende arbeidet med å vurdere situasjonsbildet, og har i den forbindelse hatt tett dialog med blant annet Equinor. Vi har hatt dialog om mulige konsekvenser for selskapets aktiviteter i lys av situasjonen mellom Russland og Ukraina, både før og etter krigsutbruddet, sier han.

Vestre opplyser at departementet fikk vite om Equinors beslutning like før meldingen ble sendt ut natt til mandag.

– Det anser jeg som en klok beslutning, sier han og ber norske bedrifter som er eksponert for russiske og ukrainske markeder om å opptre ansvarlig.

–Jeg forventer at norsk næringsliv som er eksponert for russiske og ukrainske markeder opptrer ansvarlig og forholder seg aktivt til at Russland bryter folkeretten og angriper et fredelig land i Europa, sier han.

Det var natt til mandag at Equinor kunngjorde at selskapet stanser nye investeringer i Russland, og at det vil starte prosessen med å gå ut av eksisterende samarbeidsprosjekter i landet.

