annonse

annonse

Redd Barna har fått flere meldinger om at barn og ungdom med russiske foreldre eller russisk opprinnelse opplever hets på grunn av krigen i Ukraina.

Til Dagsavisen sier Monica Sydgård, leder for Redd Barnas norgesprogram, at alle voksne – enten de er foreldre, lærere eller besteforeldre – har et spesielt stort ansvar for hvordan man snakker om det som skjer i Ukraina når barn er til stede, eller i sosiale medier.

– Det er veldig viktig at vi voksne er oss bevisst hvordan vi snakker om andre med bakgrunn fra landene i konflikten og vite at barn hører det meste, sier Sydgård.

annonse

I Norge bor det rundt 4.000 personer som er født her i landet med russiske foreldre, og rundt 1.000 personer med ukrainske foreldre, ifølge Statistisk sentralbyrå. I tillegg kommer de som bor eller jobber i Norge og som har tilknytning til Russland.

– Verken russiske barn i Norge eller russere flest har skyld for krigen som nå utspiller seg. Ingen ungdommer her til lands skal klandres på nett for hva som foregår i Kreml, og ingen barn i norske skolegårder skal mobbes for hva voksne personer velger å gjøre, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474