annonse

annonse

Det svenske forsvaret opplyser at russiske jagerfly krenket svensk luftrom onsdag.

I alt fire fly kom inn i svensk luftrom, opplyser det svenske forsvaret på sine hjemmesider.

Det svenske flyvåpenet sendte ut jagerfly for å avskjære de russiske jagerflyene, som skal ha vært av typen SU 27 og SU 24.

annonse

– Dette viser at beredskapen vår er god. Vi var på plass for å sikre den territorielle integriteten og Sveriges grenser. vi har full kontroll over situasjonen, sier sjef for flyvåpenet, Carl-Johan Edström, i en pressemelding.

Krenkingen av luftrommet var kortvarig. Det hele fant sted over havområdene øst for Gotland.

– Med tanke på den nåværende situasjonen ser vi svært alvorlig på hendelsen. Det er en uprofesjonell og uansvarlig handlemåte fra russisk side, sier Edström.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474