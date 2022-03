annonse

Dersom det blir en tredje verdenskrig, så vil det bli en atomkrig, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov.

– Tredje verdenskrig vil være en ødeleggende atomkrig, sier Lavrov i et opptak.

Lavrov peker på USAs president Joe Biden og at han har sagt at alternativet til sanksjoner mot Russland ville være en tredje verdenskrig.

Bidens uttalelse kom i et intervju med bloggeren Brian Tyler Cohen, som ble publisert på Youtube lørdag.

– Du har to muligheter, å starte en tredje verdenskrig, å fysisk gå til krig mot Russland. Eller to, å sørge for at det landet som handler så på tvers av internasjonal lov ender med å betale prisen for å ha gjort det, sa Biden.