Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har fått mye skryt for sitt engasjement og patriotisme under krigen mot Russland.

Men nå får han selskap av Anastasia Lenna som representerte Ukraina under Miss Grand International beauty konkurransen i 2015.

Den 25 år gamle skjønnhetsdronningen fikk mye oppmerksomhet etter at hun delte en beskjed på sosiale medier hvor det sto:

«Enhver som krysser den ukrainske grensen med det formålet å invadere, vil bli drept.»

Lenna er født i Kyiv, snakker fem språk flytende og har jobbet som oversetter. Hun har en bachelorgrad i markedsføring og ledelse fra Slavistik University i Kyiv, og fikk jobb som PR-sjef i et firma i Tyrkia.

Brunetten syntes imidlertid det livet ble for kjedelig og begynte i stedet som modell på heltid. Det var et spennende jetsetliv med reiser rundt om i hele verden og base i Dubai.

Men så kom krigen.

Skjønnheten fikk da fort frem udyret i seg, og dro sporenstreks hjem til Kyiv for å hjelpe til å forsvare landet sitt.

Lenna vil ha fred, det er viktig for henne å få frem. Hun har sagt på Instagram at bilder av henne med våpen i hånd, på ingen måte er noen oppfordring til vold, men for å sette fokus på Ukrainas kvinner som hun beskriver som «sterke, selvsikre og kraftfulle».

Bildene av henne med våpen i hånd er også fra airsoft lek, og ikke krig.

Modellen understreker at ukrainerne ikke føler skyld for å forsvare sitt land, men at alt de vil er at krigen skal stoppe og at ingen skal behøve å dø i en slik meningsløs krig.

