annonse

annonse

Ukrainere som flykter fra krigen i hjemlandet, kan komme til å få midlertidig kollektiv beskyttelse, åpner justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) for.

EU-kommisjonen foreslo onsdag at det skal innvilges midlertidig beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina.

Mehl understreker at det er for tidlig å snakke om tall på hvor mange vi kan ta inn, men at vi i dag er stand til å ta i mot 1000 flyktninger fra Ukraina på svært kort varsel, men at dette tallet øker for hver dag som går.

annonse

Les også: Avviser at Ukraina bruker indiske studenter som menneskelige skjold

Spørsmålet diskuteres i Brussel torsdag, skriver NTB.

– Det kan være aktuelt for Norge å gi kollektiv beskyttelse. Vi må se hvilken innretning dette skal ha. Dette er en krig som blir mer og mer blodig for hver dag som går, og vi vil komme raskt tilbake med en konklusjon på dette, sier Mehl til TV 2.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474