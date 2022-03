annonse

annonse

Video av Florida-guvernør går viralt.

Florida-guvernør Ron DeSantis besøkte et universitet i Florida der han holdt en pressekonferanse tidligere i uken.

Da han gikk til podiet for å snakke så han noen studenter som hadde på seg munnbind, noe som fikk den populære guvernæren til å reagere.

annonse

– Dere trenger ikke bære munnbind. Vær så snill ta de av. Helt seriøst. De gjør ingenting og vi må slutte med dette covid-teateret. Hvis dere vil ha munnbind, helt greit. Men dette er latterlig, sa DeSantis.

– Pust fritt

Etter å ha fått beskjeden tok noen av studentene av seg covidmaskene. Video av hendelsen har blitt en viral hit med flere titalls visninger på sosiale medier. Ron DeSantis har gjort seg bemerket med å holde Florida som den minst nedstengte delstaten i USA. På meningsmålinger er han også den nest mest foretrukne kandidaten etter Donald Trump. I en nylig måling ved CPAC fikk han 28 prosent mot Trumps 59 prosent. Ingen annen kandidat fikk over to prosent.

–For en legende, skrives det.

– Vi trenger han som president, skriver en annen.

DeSantis talskvinne Christina Pushaw forsvarte guvernørens uttalelser i en twitter-melding.

– Jeg mener, noen måtte si det, etter 2 år med propaganda som skremte og manipulerte unge mennesker. Pust fritt, føl deg trygg og vær glad, skrev hun.

I mean, someone had to say it, after 2 years of propaganda that terrified and manipulated young people. Breathe free, feel safe and be happy. https://t.co/oRVwI0dYpq

— Christina Pushaw 🇺🇸 (@ChristinaPushaw) March 2, 2022