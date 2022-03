annonse

Rundt klokka 1.30 lokal tid tvitret avis en Kyiv Independent at flyalarmen gikk, og noen minutter senere kom den første meldingen om en kraftig eksplosjon.

En reporter fra amerikanske CBS tvitrer at «to av de største eksplosjonene jeg noensinne har opplevd» fant sted i Kyiv.

Ifølge BBC skal noen av eksplosjonene ha gått av sentralt i hovedstaden.

BBC viser også til en video som sirkulerer på Twitter som skal vise en svært kraftig eksplosjon i Kyiv. De presiserer at videoen ikke har blitt verifisert.

CBS News International Correspondent Charlie D’Agata sendte direkte fra et hustak i Kiev da eksplosjoner rystet byen.

Største eksplosjoner vi noen gang har sett, skriver han på Twitter.

– Fienden forsøker å trenge seg inn i hovedstaden, skriver ordfører Vitali Klitsjko på meldingstjenesten Telegram, ifølge NTB.

Russiske styrker vil tillate innbyggere i Kyiv å forlate byen

Generalmajor Igor Konashenkov, en talsmann for forsvarsdepartementet, kom med tilbudet mens han ga en oppdatering om invasjonen til statlig TV.

– Det vil ikke være noen hindringer fra russisk militærpersonell for å forlate sivilbefolkningen, sa generalmajor Konashenkov i kommentarer vist på nyhetskanalen Rossiya 24, skriver BBC.

Mer enn en millioner mennesker har flyktet fra Ukraina siden Russland invaderte landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– I løpet av bare sju dager har vi sett at en million flyktninger har flyktet fra Ukraina og til naboland, tvitrer byråsjef Filippo Grandi.

– For mange flere millioner i Ukraina, er det på tide at våpnene legges ned, slik at livreddende humanitær hjelp kan bli gitt, skriver han videre.

Tallet fra UNHCR betyr at mer enn 2 prosent av Ukrainas befolkning er drevet på flukt på mindre enn en uke, skriver NTB.

Ukrainsk OSSE-observatør drept i Kharkiv

Maryna Fenina, en av Ukrainas observatører i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), ble drept i Kharkiv onsdag, opplyser organisasjonen.

På OSSEs nettsider heter det at hun døde i et artilleriangrep tirsdag da hun var ute for å skaffe forsyninger til familien i «en by som har blitt en krigssone».

ICC åpner etterforskning av mulige krigsforbrytelser i Ukraina

CC har begynt å samle inn bevis for saken, bekrefter hovedanklager Karim Khan sentonsdag kveld, melder nyhetsbyrået Reuters.

– Det er rimelig grunnlag for å tro at både påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har blitt begått i Ukraina siden 2014, har Khan tidligere sagt i en uttalelse, ifølge NTB.

39 av domstolens medlemsland hadde etterspurt en slik etterforskning.

