Russlands angrep mot ukrainske byer fortsetter, men det fryktede fremstøtet mot hovedstaden Kyiv lar vente på seg.

Den over 60 kilometer lange kolonnen med russiske militærkjøretøy utenfor Kyiv, befinner seg fortsatt rundt 30 kilometer fra byen og har knapt beveget seg de siste tre dagene, opplyser NTB.

Eksperter er usikre på om Russland bevisst holder styrkene tilbake, eller om det skyldes ukrainsk motstand, mekaniske problemer eller sviktende forsyningslinjer.

Det meldes fortsatt om sporadiske luftangrep i byen, men noe russisk stormløp er det ennå ikke snakk om.



Inntok Kherson

Frem til nå skal russiske styrker kun ha tatt kontroll over én større by i Ukraina, strategisk viktige Kherson ved munningen av elven Dipro som deler Ukraina i to.

I dag fortsatte angrepene mot havnebyen Mariupol ved Azovhavet. Byen er nå omringet av russiskstøttede separatister fra Donetsk.

Forsvarsdepartementet i Kyiv fastholder at byen fortsatt er under ukrainsk kontroll, men under «ubønnhørlige» luftangrep og uten strømforsyning. Den russiske forsvarsledelsen opplyste i dag at det er opprettet en korridor for sivile som forlater området.

Russerne fortsetter også å angripe Ukrainas nest største by Kharkiv, som har 1,4 millioner innbyggere. Ifølge myndighetene rettes angrepene både mot boligområder og militære mål og offentlige bygninger.

Odesa

Også mot den strategisk viktige havnebyen Odesa ved Svartehavet har Russland intensivert luftangrepene de siste dagene. Det fryktes at de russiske styrkene vil komme sjøveien.

En konvoi av åtte russiske marinefartøy befinner seg nå utenfor kysten av Odesa, blant annet et stort landgangsfartøy i Roputsja-klassen, melder The Guardian.

Strendene ved byen er minelagt, og andre forsvarsverk er opprettet langs kysten.

Det vil være en militærstrategisk og økonomisk katastrofe for Ukraina om Russland tar kontroll over Odesa, skriver NTB.

Flyktningstrøm

Over en million mennesker har flyktet til naboland, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Minst like mange skal være internt fordrevet.

UNHCR har anslått at fire millioner eller flere ukrainere kan komme til å flykte.

Situasjonen ved grenseovergangene er kaotisk, og myndigheter og hjelpearbeidere sliter med å skaffe flyktningene nok mat, vann og tak over hodet. Hjelpeorganisasjoner advarer om at nødhjelpslagrene inne i Ukraina er i ferd med å gå tomme.

Resultatløse forhandlinger

Leder for den russiske forhandlingsdelegasjonen, Vladimir Medinskij, opplyste i dag til nyhetsbyrået Interfax at de var på vei til Hviterussland.

Ukraina har bekreftet at samtalene skal holdes vest i Hviterussland.

Den første forhandlingsrunden ble holdt i Hviterussland mandag og pågikk i syv timer uten resultat.

Lavrov: Vesten vurderer atomkrig

På en pressekonferanse i dag advarte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov Vesten mot å leke med tanken på atomkrig.

Han viste blant annet til uttalelser fra USAs president Joe Biden og Storbritannias utenriksminister Liz Truss, om at alternativet til strenge sanksjoner mot Russland vil være en tredje verdenskrig.

En slik krig vil ifølge Lavrov bli utkjempet med atomvåpen, men understreker at det ikke er noe alternativ sett med russiske øyne.

– Jeg vil få understreke at disse uttalelsene kommer fra vestlige politikere, det er de som antyder atomkrig, dette er ikke noe russere tenker på, sa han.

Utsetter rakettest

USA har forsøkt å dempe spenningen ved å avlyse en planlagt test av en interkontinental rakett som kan utstyres med kjernefysisk stridshode.

– For å demonstrere at vi ikke har noen intensjoner om å gjennomføre noen som helst handlinger som kan misforstås eller bli misbrukt, så har forsvarssjefen gitt ordre om at ukens planlagte test av den interkontinentale Minute Man III-raketten skal utsettes, har Pentagon-talsmannen John Kirby uttalt.

Frankrikes president Emmanuel Macron hadde en halvannen time lang telefonsamtale med Putin i dag, men hva som ble sagt er ikke kjent.

Gransker krigsforbrytelser

Den internasjonale straffedomstolens hovedanklager Karim Khan bekrefter at de har begynt å samle beviser for å etterforske potensielle krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

– Det er rimelig grunnlag for å tro at både påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten har blitt begått i Ukraina siden 2014, har Khan uttalt tidligere.

Amnesty International og andre menneskerettsorganisasjoner har konkludert med det samme og viser blant annet til at det er benyttet klasebomber mot sivile mål, skriver NTB.

