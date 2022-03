annonse

– Hva er det vi nordmenn er gode på? Det er å være «fit for fight».

UkrainasFrihetshjelp er et veldedig initiativ med full fokus på å skaffe klær, ryggsekker, soveposer, luer, liggeunderlag og alt mulig annet den ukrainske motstandsbevegelsen trenger for å holde ut i surt og kaldt vær, i kampen mot russerne.

Familiefaren Kristen Torp er leder for aksjonen. Hans engasjement i saken har sin opprinnelse i en sterk personlig tilknytning til Ukraina.

– Jeg er gift med en kvinne fra Ukraina, vi har barn sammen, og har det fint. Jeg har masse svigerfamilie i Ukraina, forteller Kristen.

Ville bidra

Han forklarer at han og hans kone har fulgt situasjonen lenge, og snakket om hva de kunne gjøre for ukrainerne.

– Da det smalt, var min kones reaksjon at «nå må vi hjelpe med det vi kan. Vi må sende penger så de får kjøpt ting». De trenger jo mange ting nå, konstaterer Kristen.

Han har ingenting negativt å si om andre innsamlingsaksjoner, og forklarer at han var klar over at det er mulig å donere penger til utstyr og ting andre steder.

– Men da kunne jeg risikere at pengene jeg donerer ikke er med på å «flytte nåla», fastslår Kristen, og forklarer at han syntes det var viktig at pengene som doneres går til å kjøpe klær og essensielt utstyr til de ukrainerne som nå forsvarer sitt land og sine familier, slik at de holder ut i kampen mot russerne.

– Hva er det vi nordmenn er gode på? Det er å være «fit for fight». Å holde oss tørre og varme. Vi har et kjipt klima, og vi vet hvor viktig det er. Og det er akkurat det som er situasjonen nede i Ukraina nå.

Moral

For å holde ut i kampen for sitt lands frihet og selvstendighet, holder det nemlig ikke med skarpe våpen og ammunisjon.

– Du skal holde ut i ukesvis, så hvis du fryser, er kald og våt dag ut og dag inn, så går moralen i bakken, sier Kristen, som kan fortelle at ukrainerne som nå forsvarer sitt land med våpen får utdelt ganske dårlig med klær og annet utstyr som hjelper dem å holde varmen, når de stiller til tjeneste.

UkrainasFrihetshjelp har sitt opphav i Kristen Torps personlige engasjement, og han og hans kones mange kontakter i Ukraina.

– Jeg kan samle inn penger. Jeg kan anskaffe ting og tang. Jeg kan få sendt det av gårde og mobilisere et offisielt mottaksapparat i Ukraina. Halve familien er jo ukrainsk. Vi klarer å navigere oss i landskapet. Kona har kontakt med ambassaden for å få informasjon om hvordan vi kan gjennomføre det, og vi har en tett dialog med dem med tanke på hva ukrainerne trenger, samt tollklarering og slike ting, forklarer den engasjerte familiefaren.

Mangler grunnutrustning

UkrainasFrihetshjelp peker også i en skriftlig uttalelse på at de store hjelpeorganisasjonene med milliarder på bok, og som samler inn hundrevis av millioner, vil ta seg av flyktningene.

«Flyktningene har det ikke godt, men de har det bedre enn dem som nå reiser ut for å ofre livet sitt i de klærne de står og går i.»

«Menn og kvinner i alderen 18-60 har ikke ryggsekker, soveposer, klær, luer, liggeunderlag det som vi kaller grunnutrustning i en stridssekk.»

UkrainasFrihetshjelp kjøper inn og koordinerer alt med ukrainske myndigheter slik at de sender ned det de etterspør. De har blitt kontaktet av en person som driver transportbyrå som kjører varene ned til Ukraina.

Det er samlet inn snart 1,2 millioner kroner gjennom aksjonen i skrivende stund.

Slik kan du bidra til UkrainasFrihetshjelp via Vipps:

1. Last ned Vipps-appen

2. Søk: UKRAINAS FRIHETSHJELP eller kundenummer 737596.

3. Legg inn summen du vil bidra med

4. Trykk “Send”

Du kan også benytte bankkonto 1503.18.95283

