Putin så dessverre ikke verken sliten eller motløs ut i talen han holdt på russisk TV torsdag, en uke etter at invasjonen begynte.

Frankrikes president hadde tidligere på dagen en samtale med Putin, og Macron konkluderte med at det verste ligger foran, ikke bak oss. Putin ga intet inntrykk av å være på defensiven mentalt.

I talen omtalte han de ukrainske styrkene konsekvent som «ny-nazistene». Det er absurde påstander, men vekker muligens noen gamle minner i Russland fra andre verdenskrig da deler av det ukrainske samfunn samarbeidet med nazistene. Putin viser ingen tegn til å spare på propagandaen til sitt eget folk.

Putin lovet rubler i størrelsesorden 500.000 norske kroner til familiene til hver falne soldat, pluss penger til skadde og de som kjempet.

Flere observatører spår at bombardementet av de store byene kommer til å intensiveres. Samtidig viser ukrainerne fortsatt vilje til å kjempe. Vestlige land sender inn betydelige mengder våpen, ikke minst effektive anti-tank missiler. Det borger for en langvarig krig.

Betydelige deler av ukrainsk infrastruktur kommer i så fall til å bli ødelagt. Sivile og soldater vil bli drept og skadd. Trolig er Putin villig til å ødelegge Ukraina selv om målet på lang sikt også er å inkludere deler av landet i en russisk økonomisk og strategisk sfære.

De vestlige våpnene sendes inn i den hensikt å stoppe og drepe russiske soldater. Det er en hårfin balanse mot å delta i krigen på vegne av Ukraina. President Volodymyr Zelenskyj presser på for en no-fly sone, og det har enkelte amerikanske politikere også støttet. Men i så fall må Nato-fly inn for å skyte ned russiske fly. Dermed vil det bli vanskelig å unngå realiteten av en krig mellom Nato og Russland. Foreløpig ser det lite sannsynlig ut at vestlige lands involvering går så langt.

I bakgrunnen lurer Putins rasling med atomsabelen. Det setter også begrensninger på hvor mye Vesten kan bidra til å påføre Russland et totalt ydmykende tap. Et slikt hensyn om å ikke gjøre Putin desperat taler også for en langvarig militær konflikt i Ukraina uten endelige avgjørelser på bakken. En opprørskrig med uviss intensitet over mange år kan bli situasjonen.

I Europa har man mønstret en motstand mot Putins invasjon som er et klart brudd med tidligere passivitet. Også Tyskland er på banen med militær hjelp. I den grad Putin trodde på splittelser mellom Europa og USA, og innad i Europa, har det motsatte så langt skjedd. Befolkningene i Vesten har også engasjert seg og presset på for å ekskludere russere fra idrett, kultur og næringsliv.

Men spørsmålet melder seg allerede over hvor lenge vil man klare å holde det politiske fokuset i Vesten så intenst, konsentrert og unisont rettet inn mot Putin og Russland. En uke har gått med medienes fulle fokus. Hvis konflikten militært isoleres av Putin til Ukraina og frykten for en ytterligere konfrontasjon over baltiske land avtar, kan det være at oppfatningen av trusselen avtar.

Ikke minst kan man ane at det vil skje raskere i USA. Der er mediene allerede i ferd med å vanne ut dekningen av konflikten i Ukraina med annet stoff. Og for USA er også de strategiske omstendighetene annerledes. Mens Europa geografisk ligger tett på Russland, er det snarere Kina som fortsatt ruver som den mest langsiktige og alvorlige trussel mot USAs sikkerhet og hegemoni.

Det strategiske bildet forårsaket av Putins uprovoserte invasjon av Ukraina er i løpende endring. Vi skal forsøke å gi dere løpende analyser her på Resett.

