I lys av regjeringens avgjørelse om å gi kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger mener KrF at Norge bør gjøre seg klar til å ta imot minst 20.000.

– KrF er glad for at regjeringen har landet på å gi kollektiv beskyttelse til ukrainske flyktninger. Norge har kapasitet, husrom og hjerterom, sier KrF-leder Olaug Bollestad i en epost til NTB.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa tidligere fredag at UDI har fått beskjed om å gjøre klart for at flere tusen kommer.

– Vi har bedt UDI om å gjøre klart for at det kan komme flere tusen til Norge. Vi har også sagt at det kan komme flere oppdrag om videre oppskalering. Men det er viktig at vi løser denne situasjonen nå sammen med resten av Europa, slik at vi fordeler de økonomiske konsekvensene, og at ikke det blir så mange flyktninger på ett sted, sa justisminister Emilie Enger Mehl til NTB.

Bollestad mener tallet må være på minst 20.000.

– Over en million mennesker har måttet forlate sine hjem den siste uken og legge på flukt fra de grusomme krigsangrepene fra Russland. I Norge må vi gjøre oss klare til å ta imot minst 20.000 mennesker, sier hun.

