Tidligere Manchester United-spiller Roy Keane liker ikke at folk tar på «This is Anfield» plakaten på Liverpools hjemmebane.

Før Liverpools oppgjør mot Norwich i midtuken ble det diskusjon mellom Ian Wright og Roy Keane om Liverpools plakat «This is Anfield» som er i spillertunnelen.

Det er blitt en tradisjon at spillerne tar på plakaten før de spiller kamp.

Ian Wright spilte for Arsenal i sine dager og sa at han tok på plakaten da han var der som spiller.

– Det er ikonisk, det er en utrolig bane. Jeg måtte ta på den, sa Wright.

Svaret falt ikke i god jord hos Roy Keane som fikk spørsmål om han tok på plakaten når han spilte kamp på Anfield.

– Nei selvfølgelig ikke. Det er ikke noen vits. Ok, det er en tradisjon for engelske spillere, men ikke for motstandsspillere. Jeg er ikke sikker på hvorfor du rørte ved den, Wrighty. Det er veldig dumt, det er veldig barnslig, svarte Keane.

