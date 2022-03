annonse

Først ble BBC blokkert i Russland, så Facebook og Deutsche Welle.

Dette skjer etter at EU har blokkert flere russiske statlig-kontrollerte medier, slik som RT og Sputnik, skriver The Guardian.

Uavhengige russiske nettsteder som Meduza og RFE/RL er også stengt, ifølge nyhetsbyrået AFP. Regimet har økt presset på uavhengige medier. En radiostasjon og en TV-kanal fikk problemer fordi de nektet å presentere Kremls versjon av hva som foregår i Ukraina.

Statlige medier omtaler krigen som en militæroperasjon som skal beskytte Russland og russisktalende mennesker i Ukraina fra et folkemord.

Den russiske nasjonalforsamlingen behandler et lovforslag om opptil 15 års fengsel for publisering av «falske nyheter» om det russiske forsvaret.

Google stopper annonsesalg i Russland

De stopper salg av annonser på Google, YouTube og andre publiseringsplattformer.

Avgjørelsen kom etter at Twitter og Snapchat innførte lignende tiltak, melder Reuters.

– Sett i lys av den ekstraordinære situasjonen setter vi salget av Google- reklame på vent i Russland. Situasjonen utvikler seg fort og vi vil komme med oppdateringer når det er passende, skriver selskapet i en uttalelse.

Til nå har Google nektet russiske statlige medier annonsering for å hindre markedsføring som søker å dra nytte av krigen, med unntak for protest- eller anti-krigsannonser.

Wall Street Journal skrev at russiske mediemyndigheter har bedt Google om å slutte å vise YouTube-annonser som inneholder «falsk politisk informasjon» om Ukraina eller som hadde som mål «å feilinformere det russiske publikummet».

Airbnb stanser også virksomheten

Det skriver selskapets administrerende direktør og grunnlegger Brian Chesky på Twitter.

De følger etter en rekke store internasjonale selskaper, deriblant Apple, Disney og Ford.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022